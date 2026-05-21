Почина голямата българска оперна актриса Теодора Георгиева

21 май 2026, 19:52
П очина голямата българска оперетна и оперна актриса Теодора Георгиева, звезда от златното поколение, артист - солист на Музикалния театър (1939 - 2026 г.), съобщиха от Министерството на културата.

С дългогодишното си присъствие на сцената на Държавния музикален и балетен център - София и с ярките си превъплъщения в класически оперетни и музикално-сценични произведения Теодора Георгиева остави трайна следа в историята на българското музикално театрално изкуство. Нейният талант, артистична отдаденост и сценично присъствие спечелиха любовта на поколения зрители и уважението на професионалната общност.

Артистичната кариера на Теодора Георгиева започва от Русенската опера, където изиграва Розина в "Севилския бръснар" от Росини, Джилда в "Риголето" от Верди, Норина в "Дон Паскуале" на Доницети, Адела в "Прилепът"на Щраус и др. В Музикалния театър повече от 30 години оперетната прима изпълнява централни роли в класически оперети и мюзикъли. В "Царицата на чардаша" е и Силва, и Цилика, Елена в "Хубавата Елена", Лила в "Българи от старо време", Голда в "Цигуларят на покрива", госпожица Шнайдер в "Кабаре" и много други.

През своя творчески път тя е удостоена с редица отличия, сред които и с почетния знак „Златен век“ на Министерството на културата през 2018 г. – признание за нейния принос към развитието и утвърждаването на българската култура.

Министерството на културата поднася искрени съболезнования на семейството, близките и колегите на Теодора Георгиева.

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

Йотова: България трябва да превърне кризите във възможност

Йотова: Живеем в свят на дълбоки кризи и конфликти, а натискът се увеличава

Съдът пусна обвинените в имотни измами

Николай Александров и Георги Янчев - Джеймса ще бъдат освободени срещу „подписка"

Доцова: Няма ограничаване на права на опозицията

Доцова: Няма лишаване на глас, това е преекспониране на предложенията

Километрична опашка от тирове на „Капитан Андреево"

За последното денонощие до 8:00 часа сутринта днес през пункта са преминали общо 2596 товарни камиона

Камион блъсна 8-годишно дете край София

Момчето е настанено за лечение с открита фрактура на подбедрица и фрактура на таз

Евакуираха ЦСКА от заведение в София заради пожар

Всички посетители на нощния клуб обаче бяха евакуирани малко след 4:00 часа

Възстановяват внушителни антични статуи край Бургас

Мраморните части принадлежат на внушителни композиции на древни божества

„Огън в гърдите, който ни оставя безмълвни": Хореографът Бенджамин Кан за световната премиера на „Focu Meu" в Пловдив

Белгийският творец разказва за ритуалите в Калабрия, ухапването от паяк и лечебната сила на танца, с които ще открие 18-ото издание на One Dance Festival. „Трябва да преминем през онова, което не схващаме", споделя той

ЕК рязко понижи прогнозата за икономиката на еврозоната

Инфлацията също се очаква да се ускори рязко

Времето става опасно! Втора предупредителна степен за порои в част от страната, жълт код в други 13 области

Синоптиците предупреждават за мощни гръмотевични бури и силно неустойчива въздушна маса, която ще властва над страната през почивните дни. Вижте къде са обявени жълт и оранжев код

Онколозите съветват: Изхвърлете това от хладилника си

„Истината е, че сега вече разбираме, че значителна част от риска от рак идва от нашата среда и ежедневните ни излагания на вредни влияния, а не само от гените ни", казва д-р Камат. А това включва и начина, по който съхраняваме храната си

Майката на Матю Пери разплака света с болезнено откровено писмо

В болезнена изповед Сузан Морисън разказа как личният асистент на актьора е улеснявал неговата зависимост и го е инжектирал тайно с кетамин. „Доверихме се на човек без съвест, а синът ми плати най-тежката цена", споделя съкрушената майка

Тя призова страната да се върне на сцената на „Евровизия"

И от двете страни на границата вече се работи по изграждането на пътя

Украйна да стане "асоцииран член" на ЕС: какво предлага Мерц

Фридрих Мерц предлага Украйна да стане "асоцииран член" на ЕС засега, а преговорите за пълноправно членство да продължат

Ограничиха дейността на товарния превозвач, замесен в катастрофата на АМ „Хемус"

Установени са сериозни нарушения, свързани с административни и технически изисквания

