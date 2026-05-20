Творческият директор на детската „Евровизия”: България ще се справи невероятно!

К ак изглежда организацията на най-голямото музикално телевизионно събитие – „Евровизия”? За това разказва човекът, който стои зад няколко издания на детската „Евровизия”, включително и тази в София през 2015 година – Гордън Бонело. Ето какво сподели той в специално интервю за NOVA.

Как започна работата ви, свързана с „Евровизия“, и каква беше ролята ви в организацията на конкурса?

Моят път в семейството на „Евровизия“ се разви стремително чрез работата ми като креативен продуцент и продуцент на шоу програми в Малта. След успешното провеждане на Детската Евровизия в Малта през 2014 г., Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) и Българската национална телевизия (БНТ) ми повериха ролята на креативен директор и режисьор на шоуто за Детската Евровизия 2015 в София, както и за други издания в Малта, Беларус и Грузия.

С годините ролята ми се разви и започнах да работя директно по формата за възрастни – като ръководител на делегация (Head of Delegation – HoD), а също така бях избран и в ръководната група на EBU за Детската Евровизия. Обикновено в подобни продукции моята работа е да оформям визуалната идентичност, ритъма на живите предавания и да гарантирам, че артистичната визия е в синхрон с техническото изпълнение.

Колко време отнема подготовката на международно събитие от такъв мащаб?

Подготовката за събитие като „Евровизия“ или Детската Евровизия е непрекъснат цикъл от 11 до 12 месеца. В момента, в който едно издание приключи, започва анализът и подготовката за следващото. Следват интензивно планиране с телевизията домакин, избор на локации, разработване на концепции, а последните три месеца са посветени на техническото изграждане, строежа на сцената, писането на сценарии и безкрайния график с репетиции.

Колко голям е екипът зад организацията и продукцията на конкурса?

Бих казал, че е нужна цяла малка армия. Основният организационен екип обикновено се състои от няколко десетки души от EBU и телевизията домакин. Но ако добавим техническите екипи, сценичните работници, охраната, доброволците, гримьорите и всички останали, броят на хората на място по време на продукционната седмица лесно достига между 1000 и 1500 души.

Кои са най-големите предизвикателства при организирането на събитие с такъв мащаб?

Най-голямото предизвикателство е балансът между креативността и техническите ограничения. През 2015 г. темата ни за София беше „#Discover“, като целта ни беше да съчетаем напълно различни стилове – от традиционна българска музика и класически танц до дъбстеп и трап – за да привлечем по-младата аудитория. Истинското предизвикателство беше да гарантираме, че тези амбициозни творчески концепции ще преминат плавно от сториборд към безупречно телевизионно излъчване на живо.

Как координирате работата на десетки делегации от различни държави?

Комуникацията е всичко в основния екип. Всяка държава идва със свой ръководител на делегацията, артист, екип и специфична творческа визия за триминутното си изпълнение. Най-важната задача е да се изгради мост между всички тях чрез стандартните протоколи на EBU, има месеци предварителни срещи, много репетиции и постоянна комуникация с участващите държави.

Когато дадена делегация пристигне на мястото на събитието, сесиите в контролната зала са прецизно разчетени по време, така че екипът да може да прегледа заедно с продукцията ъглите на камерите, осветлението и звуковия микс и бързо да се постигне консенсус за най-добрия възможен резултат.

Колко важна е сигурността по време на конкурса и как се подготвя?

Както при детската „Евровизия“, така и при голямата, сигурността винаги е изключително важна. Тези събития привличат огромно международно внимание и масова публика, затова планирането на сигурността започва на много ранен етап. Безопасността е от ключово значение, за да може всички да се чувстват спокойни и да се насладят на шоуто.

А какво носи домакинството на „Евровизия“ на самата държава?

Това е несравним маркетингов инструмент. Домакинството поставя страната под огромен международен прожектор. За България през 2015 г. това беше възможност да представим София като модерен и динамичен културен център, способен да се справи с медийна логистика от световна класа. Това стимулира местния туризъм и икономиката и създава огромна национална гордост, доказвайки, че местната телевизионна инфраструктура може да се конкурира на най-високо европейско ниво.

Имало ли е ситуация зад кулисите, която никога няма да забравите?

Никога няма да забравя работата си с брилянтния български продуцент Евтим Милошев, който свърши невероятна работа по създаването на визитките („postcards“) за детската „Евровизия“ 2015 в България. Тези кратки видеа са ключова част от идентичността на шоуто, защото представят всяка държава, а неговата творческа визия перфектно улови духа на събитието и красотата на страната. Невероятно е днес да погледнеш назад към тази продукция и да видиш пътя му – до позицията на министър на културата на България!

Освен това, истински остана в съзнанието ми работата с водещата Поли Генова и брилянтните професионалисти Вяра Анкова, Симеон, Джоана Левиа Сойър и останалата част от невероятния екип.

Какъв съвет бихте дали на България сега, когато спечелихме „Евровизия“?

Доверете се на своята идентичност и проектирайте бъдещето. България има изключително богата култура и блестящи технически специалисти. Моят съвет е да заложите на това, което прави България уникална както в музикално, така и във визуално отношение, като същевременно поддържате продукцията динамична, модерна и смела.

Изградете сплотен и отдаден основен екип, започнете подготовката възможно най-рано и не се страхувайте да поемате творчески рискове, за да изненадате европейската публика. Сигурен съм, че България ще се справи невероятно! Сто процента съм убеден!