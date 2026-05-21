21 май 2026, 22:32
Шефът на полицията в Сърбия е арестуван, откриха тяло в бъчва
Източник: EPA/БГНЕС

В исшата прокуратура в Белград обяви, че  е открито тяло, за което се смята, че принадлежи на мъж при разследване на убийство, за което е арестуван и началникът на белградската полиция Веселин Милич, предават сръбските медии.

„В бъчва, която е била изкопана на територията на община Инджия, е намерено тяло и се смята, че може да принадлежи на издирваната пострадала страна А.Н.“, се посочва в съобщение на прокуратурата.

Прокуратурата издаде заповед за извършване на аутопсия в Института по съдебна медицина в Белград, както и за ДНК тест.

Води се разследване срещу 10 души по подозрение в извършването на различни криминални деяния във връзка с убийството на А.Н.

Като част от разследването, на 15 май началникът на полицията в Белград Веселин Милич бе арестуван, заподозрян в прикриване на убийството.

Прокуратурата по-рано заяви, че Милич е бил в ресторант с двама извършители и че се е обадил на A.Н. и му е предложил да дойде, за да обсъдят разногласията си.

Съобщава се също, че Милич е предложил на жертвата да не идва придружен от охранителите му.

Началникът на полицията в Белград Веселин Милич беше уволнен след ареста си на 15 май.

Съдът постанови едномесечен арест, като заяви, че обстоятелствата сочат, че ако остане на свобода, ще унищожи, укрие или фалшифицира доказателства и следи от престъплението, както и ще окаже влияние върху свидетели.

Милич е бил началник на белградската полиция два мандата, припомня "Данас".

Междувременно той е бил съветник на президента на Сърбия, който го е наградил с медал за храброст през 2021 г., съобщи сръбската редакция на радио "Свободна Европа".

Източник: БТА, Теодора Енчева    
