Радев назначи петима нови заместник-министри

С ъс заповед на министър-председателя Румен Радев днес са назначени петима нови заместник-министри.

В Министерството на вътрешните работи поста заместник-министър поемат Емил Ганчев Ганчев и Венцислав Янков Катинов.

Юлия Кирилова Тодорова е назначена за заместник-министър на младежта и спорта.

Станимир Христов Станев е назначен за заместник-министър на правосъдието.

В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поема Сеня Петрова Терзиева-Желязкова.