22 май: Пернишкото чудо: Когато съдбата пощади човека

И ма нощи, които се запечатват в колективната памет на един народ не с блясъка на тържествата, а с глухия тътен на уплахата. Нощи, в които природата решава да ни напомни колко крехко е всичко, което сме съградили, и колко малки сме всъщност пред лицето на нейните стихии.

За жителите на Перник, София и голяма част от Западна България, нощта на 22 май 2012 г. остава точно такъв разделителен момент – граница между спокойния сън и секундите, в които времето спира, а под краката ни зейва бездна.

Часовникът показва точно 3:00 ч. след полунощ. В този най-тих и уязвим час за човешкото съзнание, земните недра край Перник се разтърсват от мощен трус с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер.

Дълбоко под повърхността, по дължината на Диканеца-Пернишкия разломен сноп, се освобождава огромна, трупана с векове енергия. Вертикалният удар е последван от продължително хоризонтално люлеене, което изтръгва стотици хиляди хора от съня им. За броени секунди тишината е заменена от зловещ скърцащ звук на сгради, падащи предмети, писъци на аларми и кучешки вой, който раздира майската нощ.

Секундите на изпитанието и бягството в тъмното

В епицентъра на земетресението – селата Мещица и Рударци, както и в самия град Перник – силата на труса се усеща по най-бруталния възможен начин. Хората споделят по-късно, че ударът е бил толкова силен, че ги е изхвърлил от леглата. Последвалият тътен, идващ сякаш от самата утроба на земята, е парализиращ. В София високите етажи на блоковете се люлеят застрашително, предизвиквайки паника, каквато столицата не е преживявала от десетилетия.

Последвалите минути са триумф на чистия човешки инстинкт за самосъхранение. Без асансьори, често без ток и в пълна тъмнина, хиляди семейства се втурват надолу по стълбищата, притискайки децата си до гърдите.

Пред блоковете и по площадите на Перник и София се образуват импровизирани лагери. Хора по пижами, наметнати набързо с одеяла в хладната пролетна нощ, се вглеждат в тъмните силуети на домовете си, очаквайки най-лошото.

Мобилните мрежи се сриват за часове поради претоварване – всеки се опитва да чуе гласа на близките си, да разбере дали са живи. В тези часове на споделен страх и неизвестност, социалните и битовите различия изчезват. Остава само голият човешки живот, изправен пред непредвидимото.

Белезите по стените и цената на материалната разруха

Когато първите лъчи на слънцето най-накрая разсейват мрака на тази безкрайна нощ, пред очите на хората и спасителните екипи се разкрива мащабът на материалното бедствие.

Перник изглежда като ранен град. Напукани фасади, паднали комини, затрупани от тухли автомобили и потрошени стъкла покриват улиците. Една от емблемите на града – сградата на Минната дирекция, както и десетки училища и детски градини, осъмват с тежки конструктивни повреди.

В селата около епицентъра ситуацията е още по-тежка. Сериозно пострадали са стотици къщи, като някои от тях са обявени за опасни за живеене. Близо 50 сгради в региона впоследствие са разрушени напълно, тъй като конструктивната им цялост е безвъзвратно компрометирана.

През следващите дни и седмици земята не спира да пулсира – регистрирани са хиляди вторични трусове, които държат населението в състояние на постоянен стрес и не позволяват на раните да зараснат бързо. Държавата и доброволци от цялата страна се мобилизират, за да помогнат на останалите без покрив, но материалните щети, оценявани на милиони левове, остават на заден план пред едно друго съзнание.

Пернишкото чудо: Когато съдбата пощади човека

В историята на сеизмологията земетресение с такъв магнитуд и на такава малка дълбочина (около 10 километра) в гъсто населен район почти винаги се свързва с черна статистика и човешки жертви. Когато Свищов бива пометен през 1977 г. от далечното огнище във Вранча, България дава стотици жертви. Затова събитията от 22 май 2012 г. с право влизат в историята под името „Пернишкото чудо“.

Въпреки огромните разрушения и стотиците ранени (предимно с леки наранявания от падащи предмети и стъкла или в състояние на шок), в тази нощ няма нито един загинал в резултат на срутване. Официалните източници потвърждават, че България се разминава с най-страшното.

Историците и експертите по-късно ще обяснят това с няколко фактора – от специфичното, предимно вертикално разпространение на сеизмичните вълни, през доброто качество на строителството в региона, до чистия късмет, че старите и крехки конструкции не поддадоха изцяло.

Кървавият залез на едно неделно вълнение

За хиляди деца, тийнейджъри и техните родители, вечерта на 22 май 2017 г. в Манчестър трябваше да бъде просто един незабравим празник – триумф на музиката, танците и блясъка на поп иконата Ариана Гранде. Вместо това, тази пролетна нощ се превърна в един от най-черните и раздиращи сърцето моменти в съвременната история на Обединеното кралство, оставяйки белег, който времето никога няма да заличи напълно.

Концертът в препълнената „Манчестър Арена“ тъкмо е приключил. Светлините в залата са светнали, а във въздуха все още витае еуфорията от последните акорди. Хиляди момичета, закичени с емблематичните за турнето розови панделки и заешки ушички, се насочват към изходите, смеейки се и споделяйки емоциите си.

Часовникът показва 22:31 ч. В този точно момент, във фоайето на залата, което свързва арената с близката гара „Виктория“, отеква оглушителен взрив. Атентаторът самоубиец Салман Абеди задейства самоделно взривно устройство, натъпкано с хиляди болтове, гайки и пирони, проектирано с една-единствена цел – да причини възможно най-много смърт и осакатяване на най-невинните.

От писъците на радостта до писъците на ужаса

За броени секунди цветният свят на детските мечти е погълнат от гъст, задушлив дим, миризма на барут и раздиращи писъци. Взривната вълна е толкова мощна, че изхвърля хора на десетки метри. Розовите балони, пуснати по време на шоуто, все още се носят под тавана на залата, докато долу, на земята, се разиграва истински ад. Майки и бащи, които са чакали децата си във фоайето, се втурват в дима, за да ги търсят, газейки през стъкла и отломки.

„Мислехме, че е балон, но тогава усетихме миризмата и видяхме кръвта“, разказват по-късно оцелели. Паниката е неописуема. Хиляди млади хора тичат безцелно към аварийните изходи, губейки обувките си, телефоните си и връзката с хората, които обичат.

Външният свят бързо научава за трагедията чрез социалните мрежи, където започват да се появяват първите хаотични и стряскащи кадри на бягащи и плачещи деца. Просторът пред залата бързо се изпълва със сирени на линейки и полиция, а Манчестър се събужда за една безкрайна, кошмарна нощ на неизвестност.

Равносметката на омразата и изгубените ангели

Официалните данни, потвърдени в следващите часове от полицията в Голям Манчестър, са безпощадни. Атентатът отнема живота на 22-ма души, а други 59 са тежко ранени и хоспитализирани с разкъсни рани, като броят на хората с психологически травми и по-леки наранявания впоследствие надхвърля стотици.

Най-страшното се крие в списъка на жертвите. Това не са войници или политически фигури – това са деца. Най-младата жертва е едва на 8 години – малката Сафи Роуз Русос, чийто живот е отнет преди изобщо да е започнал. Мери Кембъл на 15, Оливия Кембъл на 15... Имената им се превръщат в символ на невинността, пожертвана в името на една сляпа и безумна идеология.

Следващите дни са изпълнени с тиха, но дълбока скръб. Площад „Албърт Скуеър“ в центъра на града се превръща в море от цветя, плюшени играчки, балони и свещи. Самата Ариана Гранде, съкрушена от случилото се, прекъсва турнето си, за да се върне в САЩ, но обещава, че няма да остави Манчестър сам в мъката му.

„Манчестър, ние сме едно“: Духът, който терорът не успя да пречупи

Ако целта на този варварски акт е била да посее страх, разделение и парализа в британското общество, то ефектът се оказва точно обратният. Жителите на Манчестър реагират с вълна от безпрецедентна солидарност, която бързо придобива световен мащаб.

Таксиметрови шофьори изключват апаратите си и извозват уплашените деца до домовете им напълно безплатно през цялата нощ. Местните жители отварят вратите на домовете си за непознати, предлагайки чай, подслон и телефон, за да се свържат с близките си. Хотелите в района осигуряват безплатни стаи за семействата, които чакат новини от болниците.

Само две седмици по-късно, на 4 юни 2017 г., Ариана Гранде се завръща в града за благотворителния концерт „One Love Manchester“. На сцената до нея застават някои от най-големите имена в световната музика – Колдплей, Джъстин Бийбър, Кеjти Пери и Лиъм Галахър.

Пред 50-хилядната публика, събрана на стадион „Олд Трафорд“, вместо минута мълчание, прозвучава мощен, горд и непреклонен вик за живот. Концертът събира милиони за семействата на жертвите и доказва нещо изключително важно: омразата може да разрушава стени и да отнема животи, но никога не може да заглуши песента на любовта и човечността.

Още събития на 22 май:

337 г. – Константин I, известен още като Константин Велики, става първият римски император, който е покръстен в християнска църква

1960 г. – При чилийско земетресение, с най-голям измерен магнитуд (9,5), загиват около 5000 души най-вече поради образуваните цунами.

1972 г. – Ричард Никсън пристига в Москва на първото посещение на американски президент в СССР. Американският държавен глава води преговори с генералния секретар на ЦК на КПСС и председател на Президиума на Върховния съвет на СССР Леонид Брежнев. Те се споразумяват да изградят директна гореща линия между Вашингтон и Москва, известна като „червеният телефон“, за бързо взаимодействие между двете страни при случай на спешност.

Родени:

1813 г. – роден е немският композитор Рихард Вагнер

1859 г. – роден е британският писател Артър Конан Дойл, авторът на историите за Шерлок Холмс

1907 г. – роден е актьорът Лорънс Оливие („Хамлет“, „Спартак“, „Ромео и Жулиета“)

1924 г. – роден е певецът Шарл Азнавур

1970 г. – родена е английският супермодел Наоми Кембъл

1987 г. – роден е тенисистът Новак Джокович

Починали: