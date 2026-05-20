„Моята единствена“: Романтичният подарък на принц Хари, който разплака Меган Маркъл

П ринц Хари изненада съпругата си Меган Маркъл с изключително романтичен и символичен подарък за осмата годишнина от началото на връзката им. Херцогинята на Съсекс сподели емоционалния жест в социалните мрежи, разкривайки забавна тайна от тяхното минало, съобщава Page Six.

Меган показа, че Хари ѝ е подарил скулптура на два гушнати пингвина, придружена от картичка с надпис: „Моята единствена“. Във видеоклип тя обясни на дъщеря им, принцеса Лилибет, скритото значение зад романтичната фигурка, връщайки се към годежното им парти през 2017 година.

Парти по пижами и забавни спомени

„Когато с татко се сгодихме, организирахме парти за всички наши приятели и всеки трябваше да бъде облечен в цяла пухкава пижама (onesie) с формата на животно“, разказва Меган. Тя допълва, че двамата с Хари са избрали да бъдат именно пингвини.

В следващ кадър херцогинята позира до статуетката, зад която е поставила стара полароидна снимка от въпросната вечер. На ретро кадъра се вижда как Меган и високият принц Хари си правят селфи в огледалото, облечени в забавните костюми.

Любопитен факт е, че някои видове пингвини остават верни на един-единствен партньор за цял живот, което прави символиката на подаръка още по-силна.

Непубликувани досега сватбени кадри

Преди да покаже подаръка, Меган Маркъл отбеляза годишнината с трогателна серия от постове, споделяйки непоказвани до момента интимни снимки от сватбения им ден.

На кадрите се виждат моменти от първия им сватбен танц, в който двамата са нежно прегърнати на дансинга, както и романтична целувка пред гостите им. Други снимки улавят споделени мигове веднага след размяната на клетвите в параклиса „Сейнт Джордж“, както и емоционален момент, в който Хари се навежда да целуне булката си след своя официален сватбен тост.

Принц Хари и Меган Маркъл сключиха брак пред погледа на кралското семейство и стотици известни гости на 19 май 2018 г. във Великобритания.