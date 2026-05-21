България

Кола се обърна край Хасково, загина човек

Тепърва ще се изясняват причините за катастрофата

21 май 2026, 22:03
Кола се обърна край Хасково, загина човек
Източник: iStock/GettyImages

М ъж загина на място, след като колата му се преобърна на пътя Хасково - Минерални бани. Тежкият инцидент стана днес след обяд.

Шофьорът на леката кола вероятно е изгубил контрол на десен завой преди разклона за с. Гарваново и се преобърнал в канавка край пътя. Пристигналите на място спешни екипи намерили тялото, предаде БНТ

Кола се обърна по таван край Хасково, мъж загина (СНИМКА)

Тепърва ще се изясняват причините за катастрофата. На това място и преди са ставали тежки инциденти. Пътят наскоро бе ремонтиран, но все още няма маркировка.

На прага на летния сезон, когато басейните в Минерални бани посрещат много туристи, трафикът рязко се увеличава.

Източник: БНТ    
катастрофа Хасково
Последвайте ни
Ново развитие за стрелбата в София заради паркомясто

Ново развитие за стрелбата в София заради паркомясто

Осъдиха авиокомпании за убийство на стотици пътници

Осъдиха авиокомпании за убийство на стотици пътници

Мадяр: ЕС ще се върне към руския газ

Мадяр: ЕС ще се върне към руския газ

Вдигат пенсиите на над 800 000 пенсионери

Вдигат пенсиите на над 800 000 пенсионери

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

pariteni.bg
Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 2 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 3 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 2 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна и Русия са все по-недоволни от САЩ

Украйна и Русия са все по-недоволни от САЩ

Свят Преди 32 минути

Първоначално Кремъл изглеждаше склонен да спечели екипа на Уиткоф на своя страна

Заподозряха, че част от текста на матурата е писан от ИИ

Заподозряха, че част от текста на матурата е писан от ИИ

България Преди 1 час

Ученици заподозряха, че МОН е използвало чатбот за една от задачите

Съдът пусна обвинените в имотни измами

Съдът пусна обвинените в имотни измами

България Преди 5 часа

Николай Александров и Георги Янчев - Джеймса ще бъдат освободени срещу „подписка“

Петрова: Търсим устойчиво бъдеще на „Лукойл“

Петрова: Търсим устойчиво бъдеще на „Лукойл“

България Преди 5 часа

Спецов заяви, че България има исторически шанс да си вземе рафинерията обратно

Съдът пусна под гаранция обвинения за подкуп на областен управител

Съдът пусна под гаранция обвинения за подкуп на областен управител

България Преди 5 часа

Според обвинението на 11 май тази година в Добрич мъжът е предложил подкуп от 20 000 евро на длъжностно лице

Доцова: Няма ограничаване на права на опозицията

Доцова: Няма ограничаване на права на опозицията

България Преди 6 часа

Доцова: Няма лишаване на глас, това е преекспониране на предложенията

Километрична опашка от тирове на „Капитан Андреево"

Километрична опашка от тирове на „Капитан Андреево"

България Преди 6 часа

За последното денонощие до 8:00 часа сутринта днес през пункта са преминали общо 2596 товарни камиона

Камион блъсна 8-годишно дете край София

Камион блъсна 8-годишно дете край София

България Преди 6 часа

Момчето е настанено за лечение с открита фрактура на подбедрица и фрактура на таз

Евакуираха ЦСКА от заведение в София заради пожар

Евакуираха ЦСКА от заведение в София заради пожар

България Преди 7 часа

Всички посетители на нощния клуб обаче бяха евакуирани малко след 4:00 часа

Възстановяват внушителни антични статуи край Бургас

Възстановяват внушителни антични статуи край Бургас

България Преди 7 часа

Мраморните части принадлежат на внушителни композиции на древни божества

<p>&bdquo;Огън в гърдите, който ни оставя безмълвни&ldquo;: Хореографът Бенджамин Кан за световната премиера на &bdquo;Focu Meu&ldquo;&nbsp;</p>

„Огън в гърдите, който ни оставя безмълвни“: Хореографът Бенджамин Кан за световната премиера на „Focu Meu“ в Пловдив

Любопитно Преди 7 часа

Белгийският творец разказва за ритуалите в Калабрия, ухапването от паяк и лечебната сила на танца, с които ще открие 18-ото издание на One Dance Festival. „Трябва да преминем през онова, което не схващаме“, споделя той

ЕК рязко понижи прогнозата за икономиката на еврозоната

ЕК рязко понижи прогнозата за икономиката на еврозоната

Свят Преди 7 часа

Инфлацията също се очаква да се ускори рязко

Илюстративна снимка

Времето става опасно! Втора предупредителна степен за порои в част от страната, жълт код в други 13 области

България Преди 7 часа

Синоптиците предупреждават за мощни гръмотевични бури и силно неустойчива въздушна маса, която ще властва над страната през почивните дни. Вижте къде са обявени жълт и оранжев код

Онколозите съветват: Изхвърлете това от хладилника си

Онколозите съветват: Изхвърлете това от хладилника си

Свят Преди 8 часа

„Истината е, че сега вече разбираме, че значителна част от риска от рак идва от нашата среда и ежедневните ни излагания на вредни влияния, а не само от гените ни“, казва д-р Камат. А това включва и начина, по който съхраняваме храната си

Майката на Матю Пери разплака света с болезнено откровено писмо

Майката на Матю Пери разплака света с болезнено откровено писмо

Свят Преди 8 часа

В болезнена изповед Сузан Морисън разказа как личният асистент на актьора е улеснявал неговата зависимост и го е инжектирал тайно с кетамин. „Доверихме се на човек без съвест, а синът ми плати най-тежката цена“, споделя съкрушената майка

,

„Мозъкът ми още не го проумява“: DARA пред CNN Türk за триумфа на „Евровизия“

Любопитно Преди 8 часа

Тя призова страната да се върне на сцената на „Евровизия“

Всичко от днес

От мрежата

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Папи Ханс - магията да превърнеш омразата в съчувствие

Edna.bg

Алекс Богданска и Ивелина Чоева „изгубени“ в Мароко, посрещат ЧРД на малките пазари

Edna.bg

Никола Цолов: Печелил съм шампионати, знам как се прави

Gong.bg

Валтер Папазки: ЦСКА ще бъде на върха на българския футбол

Gong.bg

Тръмп: САЩ ще изземат запасите на Иран от високообогатен уран

Nova.bg

Матурата по БЕЛ - написана от изкуствен интелект?

Nova.bg