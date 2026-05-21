Кола се обърна край Хасково, загина човек

М ъж загина на място, след като колата му се преобърна на пътя Хасково - Минерални бани. Тежкият инцидент стана днес след обяд.

Шофьорът на леката кола вероятно е изгубил контрол на десен завой преди разклона за с. Гарваново и се преобърнал в канавка край пътя. Пристигналите на място спешни екипи намерили тялото, предаде БНТ.

Кола се обърна по таван край Хасково, мъж загина (СНИМКА)

Тепърва ще се изясняват причините за катастрофата. На това място и преди са ставали тежки инциденти. Пътят наскоро бе ремонтиран, но все още няма маркировка.

На прага на летния сезон, когато басейните в Минерални бани посрещат много туристи, трафикът рязко се увеличава.