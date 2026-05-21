Любопитно

Част от стълбището на Айфеловата кула бе продадена на търг

Високият 2,75 метра сегмент произхожда от оригиналното спираловидно стълбище

21 май 2026, 22:37
Източник: Getty Images

Ч аст от стълбището на Айфеловата кула бе продадена днес за 450 160 евро на френски колекционер, съобщи аукционна къща Artcurial, цитирана от АФП.

Високият 2,75 метра сегмент произхожда от оригиналното спираловидно стълбище на кулата, датиращо от 1889 г., което е свързвало втория и третия етаж на известния парижки монумент.

Предложената част от стълбището, която е била в частна колекция в рамките на 40 години, първоначално бе оценена на между 120 000 и 150 000 евро.

През 2016 г. друга част от стълбището, пусната за продажба от същата аукционна къща, бе купена за 523 800 евро, а през 2008 г. в „Сотбис“ американски колекционер постави рекорд, придобивайки друга част от стълбите за 552 750 евро.

През 1983 г. монтирането на асансьор между последните два етажа на кулата наложи демонтирането и разрязването на стълбището на 24 части.

Сред сегментите, които са били продадени тогава, „малко са останали във Франция и са запазили първоначалните си собственици“, отбелязват от Artcurial.

Няколко от частите на стълбището се намират в престижни обекти по света – една е инсталирана в градините на Фондация „Йоши“ в Яманаши, Япония, друга се намира близо до Статуята на свободата в Ню Йорк, трета – в Дисниленд. Някои принадлежат на частни колекции.

Високата 324 метра Айфелова кула е конструирана от Густав Айфел (1832 – 1923) за Световното изложение в Париж през 1889 г.

Източник: БТА, Теодора Йорданова    
