Свят

Запознайте се с Джулия „Бътерфлай“ Хил: Жената, която живя 738 дни в 1000-годишно дърво, за да го спаси от отсичане

За да спаси вековната секвоя Луна от моторните триони, Джулия Хил оцеля при брутални бури, леден вятър и тормоз с хеликоптери на 60 метра над земята. Вижте невероятната история на един от най-известните екологични протести

22 май 2026, 06:44
С крита на близо 60 метра над горската земя в короната на масивно древно секвоево дърво, Джулия „Бътерфлай“ Хил прекарва 738 поредни дни в борба, за да попречи на дървосекачите да го отсекат. Дървото, известно като Луна, е крайбрежна секвоя на приблизителна възраст от 1000 години, намираща се в Северна Калифорния в гори, собственост на компанията Pacific Lumber Company.

Първоначално Хил възнамерява да остане там само за кратко като част от екологичен протест. Вместо това тя издържа на смразяващи бури, изолация, тормоз от хеликоптери и опасни метеорологични условия, превръщайки Луна в един от най-известните екологични символи в света. Нейният необикновен протест в крайна сметка помага за осигуряването на постоянна защита за древното дърво и околната горска площ.

Хил се включва в екологичния активизъм в момент на нарастваща загриженост относно мащабния дърводобив на вековни секвоеви гори в Калифорния. Древните секвои са сред най-високите и най-старите живи организми на Земята, а екологичните групи предупреждават, че агресивната сеч унищожава екосистемите, увеличава риска от ерозия и застрашава местообитанията на дивите животни в цяла Северна Калифорния.

Компанията Pacific Lumber Company е изправена пред нарастващи критики, след като разширява дърводобивните си операции след корпоративно придобиване през 80-години на миналия век. Активистите идентифицират Луна като едно от древните дървета под непосредствен риск от отсичане.

По-късно Хил обяснява, че първоначално е очаквала да остане на дървото само няколко седмици. Но с нарастването на общественото внимание и продължаването на преговорите за гората, протестът постепенно се превръща в много по-мащабно екологично движение. От 10 декември 1997 г. до 18 декември 1999 г. Хил живее на малка платформа, закрепена високо в короната на Луна.

Условията са брутални. Тя оцелява при проливни дъждове, смразяващи ветрове, яростни бури и дълги периоди на изолация, докато живее в пространство с ширина едва няколко стъпки. Храна, вода и консумативи достигат до нея чрез системи от въжета и макари, управлявани от поддържащи екипи на земята.

Тъй като протестът придобива международно внимание, напрежението около дървото също нараства. Според интервюта и доклади от онова време, дърводобивните екипи понякога са използвали шумни машини, хеликоптери и прожектори в близост до Луна в опити да окажат натиск върху протестиращата. По време на мощните бури, предизвикани от Ел Ниньо, гигантското дърво се е люлеело яростно, докато Хил е оставала в капана му на стотици стъпки над земята.

Въпреки опасността и изтощението, Хил продължава да разговаря с журналисти и поддръжници чрез телефонна система, захранвана със соларна енергия. Нейната история постепенно обикаля света, превръщайки Луна в един от най-разпознаваемите екологични символи на края на 90-те години.

Споразумението, което спаси Луна

След повече от две години преговори и засилващ се обществен натиск, Хил в крайна сметка постига споразумение с Pacific Lumber Company през 1999 г. Съгласно сделката, Луна и 60-метрова защитна буферна зона около дървото са постоянно предпазени от сеч. Според докладите, екологични групи и поддръжници са платили около 50 000 долара като част от споразумението за опазване на природата.

Хил напуска дървото на 18 декември 1999 г., след като прекарва 738 поредни дни над земята. Към онзи момент протестът вече се е превърнал в един от най-известните актове на мирен екологичен активизъм в модерната американска история.

Луна оцелява дори след края на протеста

Историята не приключва с преместването на Хил. През 2000 г. дървото е тежко повредено, след като вандал използва моторен трион, за да среже дълбоко ствола му. Еколози и арбористи впоследствие работят за стабилизирането на Луна, използвайки поддържащи стоманени въжета и защитни мерки. Въпреки сериозните щети, древната секвоя оцелява. Днес Луна все още се издига в Калифорния като защитена екологична забележителност и символ на опазването на горите.

Коя е Джулия „Бътерфлай“ Хил?

Преди да стане международно известна, Хил няма почти никакви публични прояви като активист. Родена през 1974 г., по-късно тя споделя, че тежка автомобилна катастрофа в началото на нейните 20 години е променила възгледите ѝ за живота и я е тласнала към екологичните каузи.

След протеста на Луна, Хил се превръща в изтъкнат лектор и писател на екологични теми. По-късно тя публикува книгата „Наследството на Луна“ (The Legacy of Luna), която документално описва нейния опит от живота в дървото.

Протестът на Джулия Бътерфлай Хил продължава да отеква и днес, защото съчетава в себе си лично изкупление, екологичен активизъм и силен визуален символ. Дори десетилетия по-късно, Луна остава паметник на продължаващия глобален дебат за опазването на околната среда, климатичните промени, вековните гори и въпроса докъде трябва да стигнат активистите, за да защитят природния свят.

