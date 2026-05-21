Украйна и Русия са все по-недоволни от САЩ

М иналия август Русия триумфално представи срещата на върха със САЩ в Аляска като пробив във войната за завладяване на Украйна, а по-късно започна да говори почти поетично за „духа на Анкъридж“. Почти година по-късно този дух вече е изчезнал. В сряда високопоставеният руски външнополитически съветник Юрий Ушаков заяви пред руски медии: „Не знам за никакъв ‘дух на Анкъридж’. Никога не съм използвал този израз,“ пише „Форин Полиси“.

Междувременно Украйна става все по-критична към американското посредничество, дори в момент, когато украинската армия започва да постига определени успехи срещу Русия – развитие, което подготвя почвата за още по-продължителен конфликт.

От американска страна преговорите първоначално бяха водени от Стив Уиткоф – предприемач в сферата на недвижимите имоти и близък приятел на президента Доналд Тръмп, а впоследствие съвместно от Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Тръмп.

Съветник на Путин: САЩ започват да разбират руските позиции

Първоначално Кремъл изглеждаше склонен да спечели екипа на Уиткоф на своя страна. Самият Уиткоф посети Москва шест пъти за продължителни разговори с руския президент Владимир Путин, а също така се срещна и с външния министър Сергей Лавров. Русия изпрати и бизнесмена Кирил Дмитриев да представлява икономическите аспекти на евентуална сделка между Москва и Вашингтон за Украйна.

Въпреки активната дипломация обаче почти не беше постигнат напредък. Русия отказва да се откаже от искането си за пълен контрол над украинския Донбас, а американската страна не успя или не пожела да принуди Киев да приеме подобно условие.

Високопоставен европейски дипломат, пожелал анонимност, заяви, че според него Вашингтон е бил разочарован от отказа на Украйна да се откаже от Донбас въпреки американския натиск. Същевременно САЩ изглежда са смятали, че Русия в крайна сметка ще завземе региона, което би отворило пътя към мирно споразумение чрез преговори.

Русия: Импулсът за мир в Украйна е изчерпан

Тръмп нееднократно е представял Русия като по-силната страна във войната. По време на среща с украинския президент Володимир Зеленски през февруари 2025 г. той заяви, че Украйна „няма картите“, а през декември 2025 г. каза, че страната „губи“. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс също по-рано прогнозира, че Украйна вероятно ще загуби Донбас.

В същото време администрацията на Тръмп не е прекъснала напълно подкрепата за Киев. Макар обемът на помощта да беше намален, САЩ продължават да продават оръжия на Украйна чрез НАТО, предоставят разузнавателна информация и поддържат санкции срещу руския петрол, макар част от тях да са били облекчени.

Ентусиазмът на Русия към американското посредничество постепенно отслабна. През март Сергей Лавров заяви, че „духът на Анкъридж“ се изпарява, а през април подчерта, че преговорите вече не са „основен приоритет“ за Москва.

„Съвсем ясно е, че вече са разочаровани от преговорите“, коментира Джон Хърбст, директор на Евразийския център към Atlantic Council. Той допълни, че не е сигурно и дали Русия действително ще успее да превземе Донбас, както прогнозира Ванс. Москва е постигнала сравнително ограничен напредък в региона и дори е загубила позиции в други части на фронта.

Междувременно натискът на Белия дом върху Украйна е имал обратен ефект, тъй като е стимулирал Киев да намали зависимостта си от американската помощ. След съкращаването на американската военна и хуманитарна подкрепа европейските държави до голяма степен са компенсирали липсата на финансиране, сочат данни на германския Институт за световна икономика в Кил. През април поражението на унгарския премиер Виктор Орбан отключи и 104 милиарда долара европейски средства за Украйна.

Украйна значително увеличи и собственото си производство на оръжия, включително дронове прехващачи и наземни роботи. Киев остава зависим от доставки на противоракетни системи от САЩ чрез европейски държави, но ограниченото влияние на руските ракетни удари върху бойните способности на Украйна намалява американските лостове за натиск.

Украинската кампания срещу Русия също започва да дава резултати. Благодарение на използването на дронове и нови технологии Украйна нанася загуби на руските сили по-бързо, отколкото Москва може лесно да ги компенсира. Това принуждава Кремъл да използва натиск върху студенти и бизнеси за набиране на нови войници, което може да доведе до вътрешно напрежение.

"Сякаш Украйна е виновна, че е жертва на брутална агресия"

Украинските удари по руски петролни съоръжения също отслабват икономиката на страната, зависима от енергийния сектор, и допринасят за прогнозирания икономически растеж от едва 0,4% тази година.

Всичко това изглежда е направило Киев по-склонен открито да критикува Съединените щати. През април Зеленски заяви, че американските преговарящи „нямат време за Украйна“.

На фона на взаимното разочарование както Украйна, така и Русия заявиха, че са готови Европа да поеме водеща роля в преговорите. В неделя Зеленски разговаря с председателя на Европейския съвет Антонио Коща за по-пряко участие на Европа, включително чрез назначаването на специален пратеник. Според „Файненшъл таймс“ сред обсъжданите имена са бившият германски канцлер Ангела Меркел и бившият председател на Европейската централна банка Марио Драги.

На 11 май Путин предложи за посредник бившия германски канцлер Герхард Шрьодер, известен с близките си връзки с Русия, но европейските лидери отхвърлиха тази идея.

Остава неясно дали Европа може да постигне успех там, където САЩ срещат затруднения. Според Джон Хърбст поне едно е сигурно: „Не виждам европейците да притискат Украйна, защото Русия е агресорът.“