Украйна и Русия са все по-недоволни от САЩ

Първоначално Кремъл изглеждаше склонен да спечели екипа на Уиткоф на своя страна

21 май 2026, 21:57
М иналия август Русия триумфално представи срещата на върха със САЩ в Аляска като пробив във войната за завладяване на Украйна, а по-късно започна да говори почти поетично за „духа на Анкъридж“. Почти година по-късно този дух вече е изчезнал. В сряда високопоставеният руски външнополитически съветник Юрий Ушаков заяви пред руски медии: „Не знам за никакъв ‘дух на Анкъридж’. Никога не съм използвал този израз,“ пише „Форин Полиси“.

Междувременно Украйна става все по-критична към американското посредничество, дори в момент, когато украинската армия започва да постига определени успехи срещу Русия – развитие, което подготвя почвата за още по-продължителен конфликт.

От американска страна преговорите първоначално бяха водени от Стив Уиткоф – предприемач в сферата на недвижимите имоти и близък приятел на президента Доналд Тръмп, а впоследствие съвместно от Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Тръмп.

Първоначално Кремъл изглеждаше склонен да спечели екипа на Уиткоф на своя страна. Самият Уиткоф посети Москва шест пъти за продължителни разговори с руския президент Владимир Путин, а също така се срещна и с външния министър Сергей Лавров. Русия изпрати и бизнесмена Кирил Дмитриев да представлява икономическите аспекти на евентуална сделка между Москва и Вашингтон за Украйна.

Въпреки активната дипломация обаче почти не беше постигнат напредък. Русия отказва да се откаже от искането си за пълен контрол над украинския Донбас, а американската страна не успя или не пожела да принуди Киев да приеме подобно условие.

Високопоставен европейски дипломат, пожелал анонимност, заяви, че според него Вашингтон е бил разочарован от отказа на Украйна да се откаже от Донбас въпреки американския натиск. Същевременно САЩ изглежда са смятали, че Русия в крайна сметка ще завземе региона, което би отворило пътя към мирно споразумение чрез преговори.

Тръмп нееднократно е представял Русия като по-силната страна във войната. По време на среща с украинския президент Володимир Зеленски през февруари 2025 г. той заяви, че Украйна „няма картите“, а през декември 2025 г. каза, че страната „губи“. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс също по-рано прогнозира, че Украйна вероятно ще загуби Донбас.

В същото време администрацията на Тръмп не е прекъснала напълно подкрепата за Киев. Макар обемът на помощта да беше намален, САЩ продължават да продават оръжия на Украйна чрез НАТО, предоставят разузнавателна информация и поддържат санкции срещу руския петрол, макар част от тях да са били облекчени.

Ентусиазмът на Русия към американското посредничество постепенно отслабна. През март Сергей Лавров заяви, че „духът на Анкъридж“ се изпарява, а през април подчерта, че преговорите вече не са „основен приоритет“ за Москва.

„Съвсем ясно е, че вече са разочаровани от преговорите“, коментира Джон Хърбст, директор на Евразийския център към Atlantic Council. Той допълни, че не е сигурно и дали Русия действително ще успее да превземе Донбас, както прогнозира Ванс. Москва е постигнала сравнително ограничен напредък в региона и дори е загубила позиции в други части на фронта.

Междувременно натискът на Белия дом върху Украйна е имал обратен ефект, тъй като е стимулирал Киев да намали зависимостта си от американската помощ. След съкращаването на американската военна и хуманитарна подкрепа европейските държави до голяма степен са компенсирали липсата на финансиране, сочат данни на германския Институт за световна икономика в Кил. През април поражението на унгарския премиер Виктор Орбан отключи и 104 милиарда долара европейски средства за Украйна.

Украйна значително увеличи и собственото си производство на оръжия, включително дронове прехващачи и наземни роботи. Киев остава зависим от доставки на противоракетни системи от САЩ чрез европейски държави, но ограниченото влияние на руските ракетни удари върху бойните способности на Украйна намалява американските лостове за натиск.

Украинската кампания срещу Русия също започва да дава резултати. Благодарение на използването на дронове и нови технологии Украйна нанася загуби на руските сили по-бързо, отколкото Москва може лесно да ги компенсира. Това принуждава Кремъл да използва натиск върху студенти и бизнеси за набиране на нови войници, което може да доведе до вътрешно напрежение.

Украинските удари по руски петролни съоръжения също отслабват икономиката на страната, зависима от енергийния сектор, и допринасят за прогнозирания икономически растеж от едва 0,4% тази година.

Всичко това изглежда е направило Киев по-склонен открито да критикува Съединените щати. През април Зеленски заяви, че американските преговарящи „нямат време за Украйна“.

На фона на взаимното разочарование както Украйна, така и Русия заявиха, че са готови Европа да поеме водеща роля в преговорите. В неделя Зеленски разговаря с председателя на Европейския съвет Антонио Коща за по-пряко участие на Европа, включително чрез назначаването на специален пратеник. Според „Файненшъл таймс“ сред обсъжданите имена са бившият германски канцлер Ангела Меркел и бившият председател на Европейската централна банка Марио Драги.

На 11 май Путин предложи за посредник бившия германски канцлер Герхард Шрьодер, известен с близките си връзки с Русия, но европейските лидери отхвърлиха тази идея.

Остава неясно дали Европа може да постигне успех там, където САЩ срещат затруднения. Според Джон Хърбст поне едно е сигурно: „Не виждам европейците да притискат Украйна, защото Русия е агресорът.“

Източник:  БГНЕС    
Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

Кола се обърна край Хасково, загина човек

Тепърва ще се изясняват причините за катастрофата

Почина голямата българска оперна актриса Теодора Георгиева

През своя творчески път тя е удостоена с редица отличия

Йотова: България трябва да превърне кризите във възможност

Йотова: Живеем в свят на дълбоки кризи и конфликти, а натискът се увеличава

Съдът пусна обвинените в имотни измами

Николай Александров и Георги Янчев - Джеймса ще бъдат освободени срещу „подписка“

Петрова: Търсим устойчиво бъдеще на „Лукойл“

Спецов заяви, че България има исторически шанс да си вземе рафинерията обратно

Съдът пусна под гаранция обвинения за подкуп на областен управител

Според обвинението на 11 май тази година в Добрич мъжът е предложил подкуп от 20 000 евро на длъжностно лице

Доцова: Няма ограничаване на права на опозицията

Доцова: Няма лишаване на глас, това е преекспониране на предложенията

Километрична опашка от тирове на „Капитан Андреево"

За последното денонощие до 8:00 часа сутринта днес през пункта са преминали общо 2596 товарни камиона

Камион блъсна 8-годишно дете край София

Момчето е настанено за лечение с открита фрактура на подбедрица и фрактура на таз

Евакуираха ЦСКА от заведение в София заради пожар

Всички посетители на нощния клуб обаче бяха евакуирани малко след 4:00 часа

Възстановяват внушителни антични статуи край Бургас

Мраморните части принадлежат на внушителни композиции на древни божества

„Огън в гърдите, който ни оставя безмълвни“: Хореографът Бенджамин Кан за световната премиера на „Focu Meu“ в Пловдив

Белгийският творец разказва за ритуалите в Калабрия, ухапването от паяк и лечебната сила на танца, с които ще открие 18-ото издание на One Dance Festival. „Трябва да преминем през онова, което не схващаме“, споделя той

ЕК рязко понижи прогнозата за икономиката на еврозоната

Инфлацията също се очаква да се ускори рязко

Синоптиците предупреждават за мощни гръмотевични бури и силно неустойчива въздушна маса, която ще властва над страната през почивните дни. Вижте къде са обявени жълт и оранжев код

Онколозите съветват: Изхвърлете това от хладилника си

„Истината е, че сега вече разбираме, че значителна част от риска от рак идва от нашата среда и ежедневните ни излагания на вредни влияния, а не само от гените ни“, казва д-р Камат. А това включва и начина, по който съхраняваме храната си

Майката на Матю Пери разплака света с болезнено откровено писмо

В болезнена изповед Сузан Морисън разказа как личният асистент на актьора е улеснявал неговата зависимост и го е инжектирал тайно с кетамин. „Доверихме се на човек без съвест, а синът ми плати най-тежката цена“, споделя съкрушената майка

