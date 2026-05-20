"Бангаранга" покори класациите в Европа

По груби сметки "Бангаранга" звучи по около 2 млн. пъти на ден

20 май 2026, 19:26
Генетика, бременност и проследяване: Мащабният форум на „Ох, на мама!" събра на едно място бременни, майки и татковци в НДК
С лед като DARA покори „Евровизия”, песента „Бангаранга” влезе в класациите за най-слушаните песни на най-големите платформи за музика. В редица европейски държави българската песен е на първо място и изглежда ще остане там още. По груби сметки "Бангаранга" звучи по около 2 млн. пъти на ден, предава NOVA.

Оказва се, че песента „Бангаранга” е най-слушаната в Spotify в 8 държави в Европа. Използващите платформата Apple Music са слушали най-много песента в 11 страни. В YouTube песента е стигнала до четири втори места и две четвърти. В почти всички останали страни в Европа, песента е в топ 10 на най-пусканите. Само за няколко дни общия сбор от слушанията в платформите на YouTube и Spotify надхвърля 51 млн. 

Това пък даде повод на DARA да заяви желанието си да работи с британския продуцент и мегазвезда fred again. Затова сега хиляди нейни фенове тагват музиканта под публикациите ѝ. А след победата някои радиостанции в Европа въртят парчето по повече от 10 пъти на ден.

"Пускаме песента доста често, тя е номер 1 във всички класации, които имаме в радиата", каза Тодор Милиев, програмен директор на NOVA Radio Group.

"Много е трудно да влезеш в класация като Spotify, защото там се работи само с алгоритми. Всички знаем, че дълги години българската музика е възприемана като нещо по-локално, по-нишово, дори екзотично. С влизането в една такава класация, българският изпълнител става видим", допълни той.

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

