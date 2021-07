Вдъхновение от влиятелните жени: Меган Маркъл продуцира анимация за Netflix

Меган Маркъл ще продуцира анимационна поредица за стрийминг платформата Netflix, предадоха световните информационни агенции.

В основата на сюжета на анимацията с работно заглавие "Пърл" ще бъдат приключенията на 12-годишно момиче, което е вдъхновено от влиятелни жени в историята, се казва в разпространено съобщение от компанията "Арчиуел продъкшънс", основана от британския принц Хари и съпругата му Меган.

Meghan Markle announces animated Netflix series focused on 12-year-old girl inspired by historical women https://t.co/1oF8tlbYCW pic.twitter.com/agdoCiSOya

"Подобно на много момичета на нейната възраст, нашата героиня Пърл върви по пътя на себеоткриването, докато се опитва да преодолява ежедневните предизвикателства", казва бившата актриса."Развълнувана съм, че "Арчиуел продъкшънс" в партньорство с платформата Netflix, тези невероятни продуценти, заедно ще направим нова анимационна поредица в чест на необикновените жени в историята".

Меган Маркъл ще бъде изпълнителен продуцент заедно с Дейвид Фърниш, който е продуцирал филми като "Шерлок Холмс" и "Рокетмен", уточнява Асошиейтед прес.

Meghan Markle Working On Animated Series With Netflix To Celebrate ‘Extraordinary Women’ https://t.co/cb2v5eZOKF pic.twitter.com/9mnLehSlog