Вдовицата на "Чудовището от Арден" бе изправена пред съда

П роцесът срещу Моник Оливие, вдовицата на френския сериен убиец, известен като " Чудовището от Арден", започна на 28 ноември, заради съучастието ѝ в три убийства отпреди няколко десетилетия, включително убийството на британка, чието тяло бе намерено в река през 1990 г., предаде АФП.

Съпругът на Оливие, Мишел Фурнире, е обвинен в отвличане, изнасилване и убийство по тези случаи, но почина през 2021 г. на 79-годишна възраст, преди да бъде изправен пред съда.

Оливие пристигна в съда с къса, посивяла коса, облечена с бял пуловер, за да се изправи пред "стената" от камери.

"Ще направя всичко по силите си, за да съдействам", каза тя пред главния съдия с тих глас, когато бе попитана дали ще отговаря на въпроси.

Престъпленията датират от 1988 г. по случая с Мари-Анжел Домес, изчезнала на 18-годишна възраст от Оксер, и от 1990 г. за 20-годишната британка Джоана Париш, чието голо тяло беше намерено в река Йон, в едноименния департамент в Централна Франция.

Оливие е обвинена в съучастие в отвличането и убийството на момичетата.

Третото ѝ обвинение е за съучастие в изчезването през 2003 г. на деветгодишната Естел Музин, чието тяло не е намерено вече две десетилетия по-късно, въпреки интензивното издирване, като тялото на Домес също не е намерено и до днес.

"От съществено значение е да се проведе съдебен процес срещу Оливие", заяви Корин Ерман, адвокат, представляващ семейството на Домес, като каза, че това е мъчително за тях, но същевременно е и някакво облекчение за семействата.

Много от свидетелите, които ще бъдат призовани по време на триседмичния процес, са следователи от Франция и Белгия, където Фурнире беше арестуван през 2003 г. Сред тях ще бъде и Сабин Керис, разследващият следовател, който е взел признанията на Фурнире. В момента тя ръководи наскоро създаденото звено за "студени случаи", базирано в парижкото предградие Нантер. Този случай е първият, който ще бъде разгледан от съда.

От години Франция е едновременно отблъсната и очарована от престъпленията на Фурнире, който е наречен от медиите "Чудовището от Арден" по името на хълмистия район на френско-белгийската граница, където е живял и е насилвал жертвите си.

"Процесът е резултат от една много дълга битка", каза Дидие Себан, адвокат, който представлява бащата на Музин. "Фактът, че Фурнире така и не е беше изправен пред съда за престъпленията, които извърши, показва, че ние не успяхме да проведем разследването по начина, по който трябваше да бъде", заяви Себан.

"През 2008 г. самият Фурнире поиска да бъде съден и по трите дела, но нищо не беше сторено по въпроса", припомни Херман преди началото на процеса.

Само съдебният процес срещу Оливие е "някакъв късмет" за Ерик Музин, който е хвърлил цялата си енергия, за да разбере какво се е случило с дъщеря му. "Ще бъде трудно да се произнесе присъда само с един обвиняем", добави той, въпреки че самата Оливие е обвинена в сериозни престъпления.

Адвокатът на Оливие, Ришар Делжен, заяви, че съдът не трябва да очаква никакви признания от нейна страна, но че нейното "участие" в процеса е това, което я отличава от съпруга ѝ.

