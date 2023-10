Бъдеще без хапчета: Изкуствена форма на живот ще ни лекува

Е дин ден в бъдещето, няма да се налага да приемаме лекарства, вместо това ще поглъщаме изкуствена форма на живот, която ще идентифицира, анализира и лекува състоянието ви.

Звучи като научно-фантастичен филм, но екип от учени от Държавния университет в Кент в САЩ разкрива подробно как специално проектирани хибридни молекули на ДНК и протеини биха могли да формират основата на тези изкуствени форми на живот.

Малки инженерни био-ботове могат да бъдат кодирани да се насочват към специфични здравословни проблеми, независимо дали това е доставяне на определени видове лекарства или стимулиране на клетки в човешкото тяло.

„В природата повечето организми имат естествени врагове, които се борят срещу определени процеси в тялото“, казва биотехнологът Ченгуанг Лу.

"Някои вируси, причиняващи болести, нямат естествен враг. Би било логична да се създаде изкуствена форма на живот, която да им стане враг", допълва ученият.

Изследователите предвиждат създаването на тези изкуствени био-ботове да бъде аналогично на производството на лекарствени продукти.

Future Medicines Could Take The Form of Tiny Artificial Life Forms https://t.co/09ukoqdQwU