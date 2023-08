В търсене на любов: Армия от тарантули по улиците на Сан Диего

А ко отидете в Сан Диего днес, може да ви очаква голяма изненада. От дупки и пукнатини в Южна Калифорния се измъкват два вида тарантули, които тръгват за годишния си ритуал за чифтосване.

It's the annual mating ritual of the tarantula time again.https://t.co/vIGD3VAHEo — IFLScience (@IFLScience) August 18, 2023

Калифорнийската черна тарантула (Aphonopelma eutylenum) и бронзовата тарантула от Сан Диего (Aphonopelmus reversum) са въпросните два вида - и въпреки че нито един от тях не е особено опасен за хората, могат да ви ухапят неприятно, а космите им може да раздразнят кожата ви.

Селските райони като El Cajon, Ramona и Poway вероятно ще бъдат силно засегнати, тъй като хиляди от тези два вида тарантули се появяват и започват да търсят своята любов.

The tarantulas are out & about, crossing trails & looking for love in all the wrong places.(humor) According to some light reading, occasionally, although rare, some females will actually kill & eat their mates. These two tarantulas were spotted at Shell Ridge in Walnut Creek. pic.twitter.com/x9APn5lX2P — brian yuen (@newsfroggie) September 22, 2022

„Приблизително по това време се случва. Те са като по часовник - идват точно около средата на август. В Сан Диего има два вида тарантули, които започват брачния си сезон. Точно по това време мъжките напускат дупките си и започват да търсят женски“, каза Сайпръс Хансен, мениджър по научните комуникации в Природонаучния музей в Сан Диего в изявление в CBS8 през 2022 г.

Мъжките ще се разхождат по улиците, но е много вероятно да не оцелеят след това любовно лято, тъй като понякога биват изяждани от женските след чифтосване. Женските тарантули ще направят копринени пашкули за яйцата си, които могат да достигнат между 75 до 1000 броя, след това ще пазят яйцата за около 8 седмици, докато се излюпят.

Mature male 'brachys' like these, embark on an annual "March of the Tarantulas" each spring. They are looking for love. https://t.co/04ExOLMjgm — 🦂🐞🐛BumbleBre🐝🦋🕷 (@HiveSci) May 3, 2023

За да стигнат до този момент обаче, мъжките трябва да „стъпват на пръсти“, влизайки подземните леговища на женските и да се опитат да прехвърлят сперма към нея, използвайки своите педипалпи.

„Те използват този орган, подобен на ръкавица, за да разпръснат сперматозоидите, който след това се издува като балон. След като са хвърлили слой сперма върху копринената мрежа, мъжките трябва незабавно да се отправят към изходите - защото ако се забавят, женските ще ги изядат“, обясни пред Guardian Форест Ърбан, мениджър на програмата за безгръбначни към Природонаучния музей в Лос Анджелис през 2019 г.

In Southern Colorado, the tarantulas are out and about — and looking for love. Read more here: https://t.co/4LJtSj1t2B pic.twitter.com/LOZkw0KKEi — The Denver Post (@denverpost) October 1, 2022

Женските тарантули могат да живеят до 25 години при подходящи условия, докато мъжките оцеляват само между 5-8 години - те обикновено умират около шест месеца след чифтосване.