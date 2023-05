В рокля от метални пера: Ел Фанинг блесна с визия в Кан (СНИМКИ)

Е л Фанинг направи смел избор, когато отиде да купонясва във Франция по време на филмовия фестивал в Кан, облечена в сребриста рокля на Paco Rabanne, покрита с метални пера и поддържана от метална огърлица с прикачени пасти.

25-годишната актриса блестеше в страхотна визия, покрита с подобни на сърма ресни и с метални сребристи цветя, които едва покриваха гърдите ѝ.

Тя добави метални сребърни токчета и носеше русата си коса в права прическа, без бижута, за да остави роклята ѝ да говори.

Нейният външен вид, готов за дискотека, последва приказната рокля, която облече на червения килим по-рано, като звездата носеше тоалет на Alexander McQueen за премиерата на "Jeanne du Barry".

elle fanning at the cannes film festival opening ceremony wearing custom alexander mcqueen inspired by the fw23 orchid dress with crystal embroidery worn by adut akech pic.twitter.com/7zKzAv2ipQ