В прозрачна рокля: Рита Ора показа огнен сексапил в нови снимки

И Рита Ора отново го направи в неделя, като позира в много секси облекло в нов пост в Instagram.

32-годишната певица се присъедини към Ръсел Кроу, за изпълнение по повод 52-ия рожден ден на Кайл Сандиландс в Сидни, където беше облякла впечатляваща прозрачна червена рокля.

Роклята ѝ беше с дълбоко деколте и дантелена конструкция, която разкриваше добре оформеното ѝ във фитнеса тяло. Под нея тя носеше подходящо червено бельо, а като аксесоар имаше златно колие.

Красавицата също така сподели снимка с 59-годишния Ръсел на сцената, докато пееха "Честит рожден ден", както и снимка зад кулисите.

В надписа тя написа: "Кратки моменти през този дълъг уикенд. Благодаря за спомените с тези, които обичам, и @russellcrowe за това, че ме помоли да се присъединя към теб в Сидни, за мен беше чест и никога няма да го забравя. Това ме накара да се вълнувам толкова много за летните концерти тази година! Нямам търпение! Давай!"

Това се случва, след като Рита разкри, че толкова много обича Австралия, че е решила да представи първия си албум от 2018 г. насам в Сидни.

Суперзвездата се превърна в основна фигура на социалната сцена в Сидни, след като се присъедини към The Voice Australia като съдия през 2021 г.

Говорейки пред The Daily Telegraph по време на представянето на албума си You & I тази седмица, Рита заяви, че винаги се е чувствала толкова добре посрещната от австралийците.

Наистина съм щастлива да отпразнувам албума си в Австралия, където се чувствам толкова добре дошла, обичана и подкрепяна - каза тя.

Rita Ora shows off her SIZZLING physique in a busty sheer red dress https://t.co/Ycmtn3sxwF pic.twitter.com/BRzhfopg3d