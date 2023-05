Рита Ора отвръща на критиките относно секси стила си

П оп звездата Рита Ора говори за стила си в новия брой на списание Glamour UK, като каза, че жените в развлекателната индустрия са „третирани по различен начин“, когато става въпрос за това какво облекло носят и как се държат.

#RitaOra is GLAMOUR's May cover star ⚡️



"I’ve had people judge me my whole career, saying, ‘Is she too naked?’ Or, ‘Can she say things like that?’ I find it extremely misogynistic.” @ritaora



🔗https://t.co/NuxR7ShHa7 pic.twitter.com/yomS6Qjjab — British GLAMOUR (@GlamourMagUK) May 11, 2023

„Така беше през цялата ми кариера: хората да преценяват какво нося, казвайки: „Тя твърде гола ли е?“, или „Може ли да казва такива неща?“. Намирам го за изключително женомразко“, каза Ора, която никога не се е срамувала от стила си на разголване.

32-годишната певица добави, че винаги се е възхищавала на Мадона, която е също толкова безстрашна, когато става въпрос както за мода, така и за отношения. „Тя знаеше, че не всички ще се съгласят с нея. И тя така или иначе го направи", каза Ора. „Благодаря ѝ за това, защото ми даде способността да бъда по-скандална, малко по-необичайна относно това как се обличам и какво мога да кажа. Не съм перфектна, но мисля, че това е, което забавлява най-много феновете ми."

"I never fitted in. I was always a very opinionated kid and I think some kids found that uncomfortable."



➡️ Rita Ora is GLAMOUR's May cover star. Here's her most honest interview yet https://t.co/GGJhw23BvF pic.twitter.com/rZTTMSpt6O — British GLAMOUR (@GlamourMagUK) May 12, 2023

Тя също така разкри повече подробности за тайната си сватба с режисьора Тайка Уаитити в интервюто – включително историята зад „невероятната“ рокля, която носеше за големия си ден.

„Винаги съм искала Том Форд да участва в сватбата ми“, каза Ора. "Той е един от любимите ми дизайнери на всички времена. Отидох до магазина на Том Форд, за да видя дали имат сватбени рокли. И те имаха точно тази мечтана от мен рокля. Беше толкова странно", спомня си тя.

"Honestly, there was no real getting down on one knee. It was more like, I want to marry you. Let’s just do it."



Rita Ora said she felt freaked out about the thought of having a massive wedding.



➡️ Read GLAMOUR's full cover story with Rita Ora https://t.co/klB1kjjhqR pic.twitter.com/8FqPubI8Ws — British GLAMOUR (@GlamourMagUK) May 11, 2023

Въпреки че поп звездата запази мълчание кога и къде се е състоял големият ден - и все още не е споделила снимки на роклята си или церемонията - тя каза, че дъщерите на Тайка Уаитити, които той споделя с бившата си съпруга Челси Уинстанли, също са присъствали.

Сестрата на Ора била сред присъстващите на сватбата, а родителите ѝ се присъединили виртуално.