В кралските покои: Необичайната спалня на Кейт и Уилям в Кенсингтън

П ринцът и принцесата на Уелс имат достъп до едно от най-луксозните жилища в Обединеното кралство - ако не и в Европа.

Двойката и децата им, принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, отсядат в апартамент 1А в двореца Кенсингтън, който те използват като свой дом в Лондон, когато не са в имението Уиндзор.

Зашеметяващият им апартамент в двореца разполага с поне 20 стаи, включително пет приемни, три родителски спални и две детски стаи.

Prince William and Kate, Princess of Wales, are said to be glad to be away from the 'fishbowl' of Kensington Palace. https://t.co/42zkdxirBF