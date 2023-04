След изпълнен с екшън ден: Уилям и Кейт доставят храна на планински спасители (СНИМКИ)

П ринцът и принцесата на Уелс доставиха вечеря на планински спасителен екип след изпълнен с екшън ден по време на бурното им посещение в Уелс.

41-годишната Кейт и 40-годишният принц Уилям ще посетят долините на Южен Уелс и Средния Уелс през следващите два дни и започнаха пътуването си със среща с планинския спасителен екип Central Beacons, който тази година празнува своята 60-та годишнина.

Принцесата и принцът показаха уменията си за спускане с въже по време на разходката. Сменяйки екипировката си за туризъм с ежедневни тоалети, Уилям и Кейт прекараха време с алпинистите.

