Нов закон в Германия ще позволяза ежегодна смяна на пола

У правляващата коалиция в Берлин планира нов закон за самоопределението, според който всеки ще може да посочи в службата по вписванията името и пола си.

"Днес е добър ден за транссексуалните и интерсексуалните хора. Засегнатите вече не трябва да търсят правата си в съда."

Така реагира германският депутат Теса Ганзерер на новия законопроект за самоопределението, представен от министъра на правосъдието Марко Бушман и министъра на семейството Лиза Паус.

Гензерер, политик от Зелените в Бавария и един от първите транссексуални депутати в германския парламент, знае какво означава да искаш да промениш "личния си статус" в Германия.

Родена е като Маркус Ганзерер, но 45-годишната жена никога не се е чувствала като момче. Освобождението идва през 2009 г., когато Маркус Ганзерер става Теса Ганзерер.

Но Ганзерер не успява да изтрие първото си име от официалните документи – в тях тя все още фигурира като мъж. Това е така, защото според действащия в момента Закон за транссексуалните лица първото име и полът трябва да бъдат променени в акта за раждане.

Това изисква две психиатрични експертизи за съдебно решение, което много от засегнатите лица смятат за унизително поради многото интимни въпроси, включително тези за сексуалните практики.

На това обаче вече ще се сложи край. Защото светофарната коалиция планира нов закон за самоопределението.

Той ще позволи на всекиго в бъдеще да определи своя пол и собствено име и да го промени чрез проста процедура в службата по вписванията. Евентуална по-нататъшна промяна ще бъде възможна едва след една година.

Както е договорено в коалиционното споразумение, законът за самоопределение има за цел да замени настоящия закон за транссексуалните от 1980 г.

„Настоящият закон третира засегнатите лица като болни хора. Няма оправдание за това“, подчерта министърът на правосъдието Бушман. Според Министерството на семействотоь в 99% от случаите съдилищата така или иначе решават в интерес на жалбоподателите. В момента обикновено отнема месеци, за да се вземе решение, като трябва да се платят средно 1800 евро.

За непълнолетни лица до 14-годишна възраст законните настойници трябва да подадат декларация за промяна в службата по вписванията. Предвижда се непълнолетните навършили 14 години да могат сами да подават декларация със съгласието на настойниците си.

