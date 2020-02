В АЕЦ Чернобил има организъм, който яде радиация

О т бълбукащите горещи извори на Йелоустоун до ултра-стерилните помещения, използвани за изграждането на космически кораби, на Земята едва ли има място, където животът по някакъв начин не е успял да оцелее и дори да процъфтява. Дори по стените на аварирал ядрен реактор, все още греещи от радиация, растат необичайна група гъби.

Всъщност известни видове гъби обитават изключително радиоактивната среда, възникнала в резултат на скандалната ядрена катастрофа в Чернобил през 1986 г. Като цяло учените са документирали около 200 вида от 98 рода гъби около руините на бившата атомна централа в Украйна.

Някои от тези гъби не само успяват да понесат високите нива на радиация, а част от тях всъщност изяждат самата радиация.

Известни като „черни гъби“ или радиотрофни гъби, тези няколко вида имат меланин – същият пигмент в човешката кожа, който помага за защита от ултравиолетово лъчение – което им позволява да превръщат гама-лъчението в химическа енергия за растеж. Смята се също така, че той предпазва от вредното излъчване.

„В много ядрени реактори радиоактивната вода е замърсена с меланотични организми с черна пигментация. Никой всъщност не знае какво, по дяволите, правят там“, заяви микробиологът Артуро Касадевал от Медицинския колеж на Алберт Айнщайн в Ню Йорк пред Scientific American през 2007 г.

Изследвания на Касадевал и неговия екип установяват, че гъбите, излъчващи радиация, открити в Чернобил – като Cladosporium sphaerospermum, Cryptococcus neoformans и Wangiella дерматит – са в състояние да издържат на йонизираща радиация приблизително 500 пъти по-висока от фоновите нива. Освен това в действителност изглежда, че те растат по-бързо в присъствието на радиация. Други проучвания отбелязват как гъбите насочват спорите и хифите си към източника на радиация, сякаш посягат към храна.

Radiotrophic fungi were discovered growing on the walls of Chernobyl's ruined nuclear reactor in 1991, using remotely piloted robots. The microbes seemed to be absorbing radiation and converting it into chemical energy for growth. This process is similar to photosynthesis. pic.twitter.com/GRNTtAtueU