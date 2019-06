К огато "Чернобил" достигна рейтинг от 9,7 в IMDB и бе признат за по-добър от "Игра на тронове", стана ясно, че тези 5 серии не са за изпускане!

Минисериалът на HBO се превърна в тотален хит, а една от малкото женски роли в него е на Людмила Игнатенко, която преживява най-големия ужас – избухването на ядрената централа съсипва живота ѝ като отнема единствените ѝ близки същества – нейният съпруг и новороденото ѝ дете.

Кои са Людмила и Василий Игнатенко

Това са съпрузите, чиято история вече знае целият свят. За първи път тяхната трагична съдба е описана в книгата на Светлана Алексиевич – "Чернобилска молитва".

Людмила и Василий Игнатенко са щастливо женени, живеят в жилище, осигурено от пожарната в Припят, и мечтаят един ден да посетят Москва. Людмила е бременна от няколко месеца, когато избухва атомната електроцентрала. Тя много иска това дете, след като първата ѝ бременност е неуспешна…

В нощта на експлозията Василий е един от първите пожарникари, пристигнали на мястото. Повече не се прибира у дома. Следващите му срещи с неговата съпруга са в болницата, където умира в адски болки и мъки. Людмила е до него през цялото време.

При първа възможност заминава за болницата в Москва, където е настанен Василий с другите тежко пострадали мъже. 23-годишната Людмила скрива от лекарите, че е бременна и не се отделя от своя мъж в последните му и най-тежки мигове. Двамата прекарват време заедно, той я докосва по корема…

Людмила не подозира какво всъщност се случва с мъжа ѝ, лекарите казват, че костният мозък и нервната му система са напълно повредени, но тя не осъзнава, че това означава смърт.

И така до деня, в който Василий не си отива от този свят завинаги.

"Видях как Вася се променя: оплешивя, бъбреците му отказаха да функционират, гърдите му се повдигаха все повече и повече, органите му започнаха да се разлагат. Всеки ден се появяваха нови изгаряния по тялото му, кожата стана на мехури…Не го оставих за минута, дори когато вече и медицинските сестри не се доближаваха до него".

Людмила заживява сама. Ражда момиченце, но след четири часа детето умира.

If you're a fan of #ChernobylHBO, please read 'Chernobyl Prayer: A Chronicle of the Future' by Svetlana Alexievich. The words within will alter you. It is truly one of the greatest books ever written. On a side note, Jessie Buckley as Lyudmilla Ignatenko is phenomenal! pic.twitter.com/cbyPdJNqAN