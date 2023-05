Легализирането на канабиса: Това ли е единственият начин да се предпазят младите?

М арихуаната за развлечение вече е законна в 21 щата, но някои законодатели и здравни експерти са загрижени, че правилата около марихуаната се отпускат по-бързо от проучванията за нейната безопасност. Тъй като канабисът все още е незаконен на федерално ниво, е невероятно трудно да се извършват адекватни проучвания относно възможните опасности и странични ефекти. Някои политици обаче смятат, че легализирането е единственият начин да се добавят регулации и предпазни мерки към продажбите на марихуана и да се защитят децата от наркотика, пише eatthis.com.

„Една от причините, поради които се борих толкова упорито да може да се легализира, регулира и данъчно облага канабисът, е защото искам да държа това далеч от ръцете на младите хора. Той има доказани отрицателни последици за развитието на ума. Потребителите трябва да знаят колко тетрахидроканабинол има в продуктите, които консумират, за разлика от нерегулирания пазар, пред който сме изправени в момента“, казва конгресменът Ърл Блуменауер.

Експерт предупреди: Опасна дрога навлиза в Европа

Администрацията по храните и лекарствата издаде решение в края на януари, че няма да регулира канабиса като хранителна добавка, отхвърляйки три петиции на граждани, изискващи насоки относно канабидиола.

„Не открихме адекватни доказателства, за да определим колко канабидиол може да се консумира и колко дълго, преди да причини вреда“, каза в изявление Джанет Уудкок, главен заместник-комисар на Администрацията по храните и лекарствата.

„След внимателен преглед Администрацията по храните и лекарствата заключи, че е необходим нов регулаторен път за канабидиола, който да балансира желанието на хората за достъп до съдържащи го продукти с регулаторния надзор, необходим за управление на рисковете“.

SAFETY ALERT: Risk of accidental ingestion, especially by children, of edible products that contain THC. Some manufacturers package & label these products to look like cereal, candy, and cookies that appeal to children & easily mistaken for popular foods. https://t.co/1FAnVcIvCK pic.twitter.com/cV8UCKrDS5 — U.S. FDA (@US_FDA) May 13, 2022

Опасни хранителни продукти

Изследванията показват, че нивата на педиатрични отравяния са се увеличили в канадските провинции, където продажбите на хранителни продукти с канабис са законни, в сравнение с провинции, където не са законни. Това се случва въпреки въвеждането на защитени от деца опаковки, казва Даниел Миран, сътрудник в Изследователския институт на болницата в Отава.

„Това предполага, че ако поставите канабис в бонбони или шоколад, ще видите увеличение на тези отравяния. Това е въпрос към регулаторите – имате ли нужда от тази форма на продукта? Могат ли възрастните потребители да получат избора и опцията да закупят легален продукт с канабис, който не трябва да се харесва толкова силно на малките деца“, казва Миран.

Германия планира да позволи отглеждането и продажбата на марихуана

„Проблемът вероятно не е докладван. Ако децата погълнат тези хранителни продукти у дома и никой не се свърже с центровете за отравяне или не отидат в здравно заведение, където след това главата на семейството може да се обади за случая, тогава този случай ще остане недокладван. Освен това, ако детето е постъпило в здравно заведение след леко отравяне и лекарите се чувстват комфортно да се грижат за детето, без да се нуждаят от информация от токсикологията, тогава тези случаи също могат да останат недокладвани", казва д-р Марит Туит, лекар по спешна медицина и медицински токсиколог от Медицинския факултет на Южен Илинойс.

How do marijuana strains and doses affect depression and anxiety?https://t.co/ugK2Nk7yXD pic.twitter.com/oPrQ7J0yuv — Forbes (@Forbes) May 17, 2018

Безпокойството и канабиса

Марихуаната може да причини безпокойство, но дозировката е ключова, тъй като е доказано, че малки количества помагат за намаляване на тревожността.

„При равни други условия изглежда, че тетрахидроканабинолът намалява безпокойството при по-ниски дози и увеличава безпокойството при по-високи дози", казва д-р Сюзън А. Стоунър.

Друго проучване показва, че канабисът не може да помага при тревожност, но помага при проблеми със съня.

Ментоловите електронни цигари са по-вредни за белите дробове, сочи проучване

„Нашето проучване подчертава необходимостта да вземаме по-внимателно решения за това дали да започнем да използваме канабис за специфични медицински оплаквания, особено при променливо настроение и тревожни разстройства. Трябва да има по-добри насоки за пациентите около система, която да им позволява сами да избират продуктите, дозировката и да не получават професионална последваща грижа“, каза Джоди Гилман, доцент в Харвардско медицинско училище/Обща болница в Масачузетс с Център за медицина на зависимостите.

Smoking Marijuana Is More Likely To Cause Emphysema Than Cigarettes, Study Suggests https://t.co/IDWhG1NR4S pic.twitter.com/ZvyRGXN57Z — Forbes (@Forbes) November 22, 2022

Увреждане на белите дробове от канабис

Проучванията показват, че пушенето на марихуана може да причини подобно увреждане на белите дробове като пушенето на тютюн.

„Пушенето на марихуана определено увеличава риска от белодробни заболявания. Знаем, че може да причини емфизем и хроничен бронхит. Вейпингът не съдържа продукти на горене, но има продукти, които отиват директно в белите дробове, което може да предизвика реакция. Има риск от нараняване на белодробната тъкан от аромати и други съединения, както сме виждали белодробни наранявания, причинени от цигари през последните години​“, казва Андрю Салнър, доктор в Здравния онкологичен институт в Хартфорд и член на Консултативния съвет на лекарите по програмата за медицинска марихуана.

РС Македония е първа по употреба на марихуана в Югоизточна Европа

Въпреки че няма изследвания, които пряко да свързват марихуаната с рака на белите дробове, д-р Салнер е загрижен за това какво могат да доведат годините пушене.

„Много хора, които са употребявали тютюн в тийнейджърските си години, на 20 години и след това, се срещат с рака след 60-те си години. Подозирам, че ако попитате 100 учени дали пушенето на марихуана причинява рак на белите дробове, мнозинството ще кажат „да“, защото съдържа същите токсини и канцерогени, които съдържа тютюневият дим. Всъщност се спекулира, че една цигара с марихуана може да съдържа толкова канцероген, колкото 10-20 конвенционални цигари“, отбелязва д-р Салнер.

Did you know? Using cannabis when you’re under 25 can affect brain development. Know the facts. — AGLC (@AGLC) December 23, 2020

Отрицателен ефект от марихуаната за мозъка

Проучванията показват, че употребата на марихуана при тийнейджъри може да има отрицателен ефект върху развитието на мозъка им.

„Марихуаната съдържа повече от 500 химикала, от които делта-9-тетрахидроканабинол се счита за основното психоактивно (променящо съзнанието) съединение. Концентрацията на тетрахидроканабинол в продукт с марихуана е право пропорционална на неговата сила или на това колко ще се напуши човек, когато го консумира. Употребата на марихуана сред юноши и млади хора може да повлияе на нормалното развитие на мозъка, което води до проблеми с ученето, паметта, координацията, време за реакция и преценка", казва Правеш Шарма.

Ще легализира ли Германия канабиса?

„Прекомерната и честа употреба на марихуана е свързана с халюцинации, параноя и редица емоционални проблеми. Тежката форма на злоупотреба с марихуана се нарича разстройство при употреба на марихуана. Младежите, които употребяват марихуана в ранна възраст, във високи количества и с рискови фактори, са по-податливи да развият разстройство при употреба на марихуана", добавя Правеш Шарма

Marijuana use among drivers killed in crashes doubled from 2007 to 2015. If you feel different, you drive different. #impaireddriving pic.twitter.com/BeXrCgwWvd — nhtsagov (@NHTSAgov) August 16, 2018

Пътни произшествия заради марихуана

Проучване от 2022 г. показва, че пътнотранспортните произшествия са се увеличили в щатите, които са легализирали марихуаната.

„Марихуаната, подобно на алкохола и почти всеки друг наркотик, променя начина, по който се чувствате и държите. Това е целта на наркотика. И това променя начина, по който шофирате. Всички трябва да осъзнаем, че шофирането след употреба на марихуана е лоша идея. Става все по-ясно, че легализирането на марихуаната не идва без последици. Но легализирането на марихуаната все още е новост и има надежда, че тези ранни тенденции могат да бъдат обърнати“, казва водещият изследовател Чарлз Фармър, вицепрезидент в Застрахователния институт за пътна безопасност.

Проучване: Пушенето на вейп при подрастващите води до депресия

Автомобилните катастрофи с ранени в щатите са се увеличили с близо 6%, а фаталните катастрофи с 4% в щатите, където тревата е законна – и няма увеличение в щатите, където тревата е незаконна.

„Може би с правилното образование и стратегии за правоприлагане, държавите, които обмислят или са в процес на легализация, могат да избегнат увеличаването на катастрофите“, казва той.