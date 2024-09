Учени забелязаха древна „усмивка“ на Марс - и тя може да съдържа признаци на живот

А строномите наскоро забелязаха изненадващо „усмихнато личице“, което се излъчваше от повърхността на Марс, докато изследваха извънземния пейзаж в рамките на ново проучване. Структурата, подобна на емотикон, която се вижда само при определени условия, е остатък от древно езеро, пресъхнало преди милиарди години - и може да крие следи от предишен живот на Червената планета.

Европейската космическа агенция (ЕКА) сподели изображение на усмивката в публикация в Instagram на 7 септември. Усмихнатата форма, която е съставена от пръстен от древни хлоридни солни отлагания с чифт очи на метеоритни кратери, е заснета от орбиталния апарат ExoMars Trace Gas Orbiter на ЕКА, който от 2016 г. насам анализира нивата на метан и други газове в мъгливата атмосфера на Марс.

Обикновено подобни отлагания са неразличими от останалата част от повърхността на Марс. Но когато се разглеждат с помощта на инфрачервени камери, като тези на ExoMars Orbiter, солите изглеждат розови или виолетови.

