Умният трик на Кейт Мидълтън, който Меган Маркъл не успя да усвои

П ринцесата на Уелс е усвоила един хитър трик от покойната кралица, който е от решаващо значение за кралския живот - и е много различен от този на Меган Маркъл, твърди експерт.

Кейт е член на кралското семейство вече повече от 12 години и в последно време увереността ѝ процъфтява, тъй като тя увеличи задълженията си в новата си роля на принцеса на Уелс.

Откакто се завърна от лятната си ваканция миналия месец, тя взе участие в широк спектър от ангажименти на редица много различни места.

Сред тях бяха посещение на затвор, участие в уроци по лесовъдство в начално училище, посещение на младежка благотворителна организация и посещение на военнослужещи във военновъздушна база. Според експерта по езика на тялото Джуди Джеймс по време на всички тези посещения Кейт никога не е изглеждала отегчена или незаинтересована от никого, когото среща.

Тя обяснява пред The Sun: "Кейт е прекарала години в усъвършенстване на езика на тялото и сега няма никакъв риск да изглежда отегчена или да показва негативни емоции. Тя изглежда удобна и спокойна, а уменията ѝ са заложени в мускулната ѝ памет, точно както кралицата винаги е била способна да демонстрира най-милите си усмивки при най-трудните обстоятелства. Би било наивно да се предполага, че Кейт е напълно очарована от всеки аспект на всяка среща и посещение, но въпросът е, че тя изглежда така, а това е важно умение, което може да помогне на монархията да оцелее и в бъдеще."

