„Наранената“ принцеса: Кейт се контузи, докато скача на батут

П ринцесата на Уелс посети мъжкия затвор в Съри, за да подкрепи благотворителна организация за борба със зависимостите - но разкри, че е наранила ръката си, докато е скачала на батут с децата си у дома.

Кейт Мидълтън се ръкува с персонала на HMP High Down, включително с губернатора, въпреки че трябваше да превърже пръстите си след нараняването в доми си в Уиндзор.

Говорител на двореца Кенсингтън потвърди, че наранените пръсти са „малка травма, нищо сериозно“, добавяйки, че принцесата не е счупила нищо.

Темата на тазгодишната Седмица за информираност за пристрастяването е „Всеки познава някого“, която има за цел да подчертае огромния набор от хора в обществото, които са засегнати от пристрастяване.

Принцесата наблюдава затворниците по време на нормално посещение, като се започна с процедурите за сигурност, които трябва да бъдат спазени, преди посетителите да бъдат допуснати да влязат в институцията.

Тя ще чуе за въздействието, което това има върху семействата, и ще научи за последните усилия, които HMP High Down е положил на практика, за да направи преживяването по-положително за децата в частност.

По-късно излежаващите затворници, работещи с The Forward Trust, ще обсъдят с Кейт своя опит и подкрепата, която получават от благотворителната организация и затвора.

Forward Trust предоставя набор от услуги в HMP High Down, съобразени с нуждите на мъжете, които са там.

Те включват The Bridge, интензивна програма, базирана на въздържание, Stepping Stones, интервенция с нисък до среден интензитет за тези, чиято консумация на алкохол или наркотици е на вредни или зависими нива, и Family Ties, курс от семинари, фокусирани върху възстановяването на здравословна комуникация и доверие между любими хора.

Опитът на принцесата в работата с благотворителни организации за пристрастяване в продължение на повече от десетилетие помогна да се положат основите за нейното разбиране на сложността на психичното здраве и даде информация за голяма част от работата ѝ в ранните години.

'Injured' Princess of Wales is seen with bandaged fingers after 'falling at home while trampolining with her children' - but doesn't let it get in the way of royal visit to prison charity as she smiles through the pain to shake hands https://t.co/TQIkpaicpw