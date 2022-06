Украйна вече се подготвя за "Евровизия 2023"

У краинските власти вече са започнали подготовката за провеждането на изданието на песенния конкурс "Евровизия" в страната през следващата година независимо от бойните действия, съобщи зам.-ръководителят на канцеларията на украинския президент Кирил Тимошенко, цитиран от ТАСС.

"Украйна вече започва подготовката за финала на "Евровизия" през 2023 г. Показваме на света своята откритост, гостоприемство и умения да осъществяваме мащабни проекти", написа той в профила си в социалната мрежа Телеграм.

Тимошенко посочи, че безопасността при провеждане на конкурса е основна тема за украинските власти и за Европейския съюз за радио и телевизия.

