Ново обяснение за анулираните резултати от гласуването на "Евровизия"

Е вропейският съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) излезе с ново обяснение за проблемите, възникнали по време на финала на "Евровизия 2022", след като бяха анулирани резултатите от гласуването на шест държави, сред които Румъния, съобщава румънската телевизия Диджи 24.

Скандалът с "Евровизия": Премахнаха вота на журито в 6 държави

В изявление ЕСРТ подробно описва причините, поради които Румъния, Азербайджан, Грузия, Черна гора, Полша и Сан Марино са били отстранени от гласуването. ЕСРТ посочва, че въпросните държави са гласували една за друга на втория полуфинал. В изявлението се казва, че става дума за безпрецедентни нередности в начина на гласуване на журито в тези държави.

