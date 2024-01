Украинка стана новата Мис Япония (СНИМКИ)

"Имаше расови предразсъдъци и бариери, и беше трудно да бъдеш възприета като японка", това каза на безупречен японски език просълзената Каролина Шино, след като в понеделник беше коронясана за Мис Япония, съобщи Би Би Си.

Моделът, родена в Украйна преди 26 години, се преселва в Япония на 5-годишна възраст и израства в Нагоя.

Тя е първият натурализиран японски гражданин, който печели конкурса, но победата ѝ отново разпали дебата за това какво означава да си японец.

Докато някои признаха победата ѝ като "отражение на днешното време", други заявиха, че тя не изглежда така, както трябва да изглежда Мис Япония.

Преди почти 10 години Ариана Миямото беше избрана за Мис Япония като първия човек с родители от различни раси, което също предизвика полемика по онова време.

Изборът на Миямото, чиято майка е японка, а баща ѝ е афроамериканец, повдигна въпроса дали на човек със смесена раса изобщо трябва да бъде позволено да се състезава и да спечели.

Някои в социалните мрежи разкритикуваха избора на Каролина Шино за Мис Япония, защото родителите ѝ не са японци.

"Момичето, което беше избрано за Мис Япония, дори няма японска кръв, а е 100% украинка. Тя е красива, но това беше конкурсът за Мис Япония. Какво японско има в нея?", пише потребител в социалната мрежа X.

"Ако тя беше поне наполовина японка, нямаше да има проблем. Но тя няма нищо общо с Япония, дори не е родена в Япония", добави друг потребител.

Има и такива, които заявяват, че нейната победа е изпратила "погрешно послание".

"Грешното послание е изпратено към японците, защото човек, който прилича на европеец, е наречен най-красивата японка".

Carolina Shiino, a 26-year-old model born in #Ukraine, was crowned the 56th #MissJapan winner on Monday.



Along with her win came a barrage of criticism regarding the fact that she has no Japanese descent, despite being raised in #Nagoya.https://t.co/7DHa9ieBTg