"Мис САЩ" 2023: Венецуелска американка е победителка в конкурса

Н оелия Войт от Юта беше коронована за новата „Мис САЩ“ в Рино, Невада, по време на кулминацията на конкурса за 2023 г. в курорта Гранд Сиера в петък вечер.

23-годишната Войт победи 50 други носителки на титлата на конкурса. В началото на телевизионното състезание броят на финалистките бе намален до 20, а след задължителните кръгове по бански костюми и вечерни рокли те бяха сведени до пет - Войт, Ганкевич, Жасмин Даниелс от Пенсилвания, Лувия Алзате от Тексас и Алексис Луманс от Уисконсин.

I don’t follow beauty pageants but this woman is beyond STUNNING. Congrats to Noelia Voight crowned Miss USA 2023. The 22 year old was born in Miami to Venezuelan parents. Venezuelan women have been the winners of the Miss Universe Crown 7 times. #NoeliaVoight pic.twitter.com/EBHlnspXGO