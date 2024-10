Уиски, гангстери и съюзи: Изненадващата история на британската мафия

К огато мислите за мафията, какво ви идва на ум? Може би фигура като Ал Капоне или сцена от „Кръстникът“? Но какво да кажем за Великобритания? Страната има изненадваща връзка с мафията, която датира още от времето на контрабандата. В този материал ще разгледаме по-отблизо тази връзка, която продължава и днес.

20-те години на миналия век

20-те години на ХХ век започват с влизането в сила на 18-ата поправка на Конституцията на САЩ. С нея се забранява производството, продажбата и транспортирането на алкохол в Съединените щати. Макар да е имала за цел да спре вредното въздействие на опияняващия алкохол върху обществото и отделните хора, забраната е имала няколко непредвидени последици.

Една от тях е създаването на организирана престъпност в Америка.

Преди това сицилианската мафия е действала в някои градове на САЩ, но престъпните ѝ дейности са били ограничени и некоординирани. Нарастващото търсене на забранения алкохол обаче дава на мафията изгодна възможност да утоли жаждата на страната. Тя бързо се превръща в стройна операция, включваща рекет, подкупи, сплашване и насилие.

Освен с местна контрабанда на алкохол по суша, мафията се занимава и с търговия с ром. Това е незаконно транспортиране на алкохол по водни басейни.

Алкохолът е внасян от британски контрабандисти, както и от такива в Канада и Мексико. Сред известните клиенти на този контрабанден алкохол са „кралят на контрабандистите“ Биг Бил Дуайър, Чарлз „Лъки“ Лучано и Ал Капоне.

Причината е проста. Незаконният контрабанден алкохол, произведен в САЩ, често е бил с лошо качество - „луна“ или „джин от вана“. Затова пък можело да се печелят добри пари от продажба на истинско шотландско уиски и други автентични питиета.

Британските контрабандисти доставяли алкохола до Карибския басейн, а след това го транспортирали до източното крайбрежие на САЩ и Ню Орлиънс.

Ключова фигура в търговията с ром е Уилям „Бил“ Маккой, бивш търговски моряк, който пренася уиски от Насау на Бахамите до САЩ, докато не е заловен през 1923 г. Продуктът му бил толкова добър, че станал известен като „истинския Маккой“.

Бреговата охрана на САЩ предприема действия за ограничаване на търговията с ром. Въпреки това тази практика продължава до ратифицирането на 21-вата поправка през декември 1933 г. Тя отменя 18-ата поправка и слага край на забраната.

Крей и мафията

Бързо се пренасяме в Лондон през 60-те години на миналия век, където близнаците Крей, Рони и Реджи, управляват престъпно предприятие в Ийст Енд, известно като „Фирмата“.

Крей не са били чужди на пресата и са управлявали „Сарая на Есмералда“. В този модерен нощен клуб в Уест Енд са гостували Джуди Гарланд и Франк Синатра (за когото се носят слухове, че е свързан с мафията).

