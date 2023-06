Учените откриха CBD в растение, което расте в цяла Бразилия

У чени са открили канабидиол - съединение в канабиса, известно като CBD, в обикновено бразилско растение. Това откритие може да отвори нови пътища в производство на все по-популярното вещество, каза водещ изследовател в четвъртък.

„Екипът е открил CBD в плодовете и цветовете на растение, известно като Trema micrantha blume - храст, който расте на големи територии в южноамериканската страна и често е смятан за плевел“, каза молекулярният биолог Родриго Мура Нето от Федералния университет на Рио де Жанейро AFP.

CBD, който се използва все по-често за лечение на състояния, като епилепсия, хронична болка и тревожност, е едно от основните активни съединения в канабиса, заедно с тетрахидроканабинол или THC – веществото, което кара потребителите да се чувстват замаяни.

Ефективността на съединението при медицински лечения все още се проучва.

Нето каза още, че химическият анализ е установил, че Trema съдържа CBD, но не и THC, което подпомага добиването само на първото съединение и поради това не би трябвало да го застигнат законовите регулации, които пречат за разпространението и употребата на канабиса, който все още продължава да е забранен на много места по света, включително Бразилия.

A cool chart describing how the different parts of the plant can be used. #cannabis #stonerfam #legalizeIt #weedmob #cbd pic.twitter.com/dZUukHQl52