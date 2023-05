Бактерии, открити върху зъбите на неандерталците, могат да бъдат използвани за нови антибиотици

С транни бактерии, уловени в зъбите на неандерталците, има възможност да помогнат на изследователите да разработят нови антибиотици, според проучване, което използвало зъбна плака от древни и съвременни хора, за да изследва еволюцията на микробите в устата.

Всеки човек има свой собствен орален микробиом - набор от стотици видове микроскопични организми, които колонизират устата ни. Със стотици различни видове микроорганизми във всеки един момент оралният микробиом е голям и разнообразен и варира в зависимост от средата, в която човек живее.

За да изследва древния човешки орален микробиом, Кристина Уоринер, биомолекулен археолог от лирвардския университет, изобретява нови техники за анализиране на праисторическа човешка зъбна плака, която се е втвърдила в зъбен камък. „Зъбният камък е единствената част от тялото ви, която рутинно се вкаменява, докато сте още живи“, казва Уоринер пред Live Science. Освен това има най-високата концентрация на древна ДНК от всяка част от древен скелет.

