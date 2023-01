Започваме 2023 г. с "посещение" на комета от епохата на неандерталците

Н овата година започва с посетител от миналото - комета, която се е доближила до Земята още по времето на неандерталците, ще бъде отново близо до нашата планета през януари.

Това е кометата C/2022 E3 (ZTF), която е открита от телескоп в Калифорния през март 2022 г. Всъщност е възможно до края на месеца тя да бъде видима дори с невъоръжено око, съобщава АНА-МПА.

Кометата първо ще "посети" Слънцето: тя ще направи най-близкото си приближаване на 12 януари, на разстояние около 160 милиона километра от него. След това ще се приближи до нашата планета, където се очаква да достигне най-близкото си разстояние от 42 млн. км на 1 или 2 февруари.

What a surprise. Within 24 hours, the ion tail activity has increased significantly. C/2022 E3 (ZTF) 2022 jan.2 5.00 UT 8x100sec 11" RASA QHY600 Michael Jäger pic.twitter.com/6QLA2Nxo0h

Според американската космическа агенция (НАСА) новолунието на 21 януари предлага възможност за наблюдение на кометата на нощното небе.

Последните снимки на C/2022 E3 - която първоначално изглежда като астероид, но след това започва да става все по-ярка - показват, че тя има характерна златиста опашка и шлейф от синкаво-зеленикав газ и прах. Кометата вече се вижда с телескопи и мощни бинокли, когато небето е ясно вечер.

Comet C/2022 E3 (ZTF), a conjunction of Venus and Saturn, 2 lunar occultations of Mars! Plenty to look forward to in January's night sky. Find out more - https://t.co/mFMNWZwKzM pic.twitter.com/hepTuZXIA8