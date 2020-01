Учени откриха, че неандерталците са били добри гмуркачи

Р азкопките в една от пещерите в централните райони на Италия показват, че неандерталците редовно са се гмуркали на дъното на Средиземно море, за да събират черупки от различни мекотели.

"Разбрахме, че неандерталците са ловували не само едри бозайници. Те са знаели как да ловят риба и дори са се гмуркали, използвайки торби с въздух за да дишат. Неандерталците са се гмуркали на дълбочина 2-4 метра,като са събирали своята прехрана", казва Паола Вила, археолог от Университета на Колорадо в Боулдър, САЩ.

Учените отдавна вярват, че неандерталците са значително по-ниски от кроманьонците и други ранни хомо сапиенси. Предполага се, че не са знаели да говорят, нямали са култура и религия, дори не са знаели как да палят огън.

St. Césaire 1 Neanderthal skull - 36,000 year old Burial - associated with Châtelperronian artifacts (Photo: Bernard Vandermeersch) pic.twitter.com/MdRa3QYd2V