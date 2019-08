А мерикански учени, прелетели през изключително рядък атмосферен феномен, известен като „огнен облак“.

Екипът от учени на НАСА и НОАА (Националната океанска и атмосферна администрация) е проучвал нивата на дима и газовете, отделени след горските пожари в щата Вашингтон, когато получава възможността да прелети през огнения облак и да го заснеме.

Огнените облаци се образуват,

когато пожарите отделят достатъчно топлина и влага, че да образуват гръмотевична буря в атмосферата.

„Горещината от пожара образува пара, върху която при определени метеорологични условия може да се образува облак“, разяснява пред „Сиатъл Таймс“ Дейвид Петерсън, водещ метеоролог в програмата FIREX-AQ на НАСА и НОАА.

Fire cloud 🔥☁️ is a fittingly striking nickname for pyrocumulonimbus -- clouds that form when smoke 💨 from fires is lofted high into the atmosphere to create thunderstorms 🌩 https://t.co/zvzaBqtrzM pic.twitter.com/NBzHGvyPCw

През последните седмици пожари опустошават големи територии по целия свят

и САЩ не прави изключение.

Поради комплексните условия, нужни за обарузването на огнен облак, този атмосферен феномен е от изключителна важност за учените и те се възползват от всяка възможнос да го изследват по-добре.

По време на полет за изследване на нивата на газовете и дима, отделени от пожарите във Вашингтон, на около 9 км всочина, учените прелитат през огнен облак и го заснемат.

Last week, the FIREX-AQ mission flew ✈️ directly through a large fire cloud ☁️ in eastern Washington, getting a rare, first-hand look at the chemistry of this unusual cloud created by smoke from the Williams Flats fire.https://t.co/Ew2l9Dkdnj pic.twitter.com/tG0W66f1UZ