"Бях на колене, молейки се": Най-опустошителните урагани в историята

Премиерът на Ямайка съобщи на пресконференция как се подготвя страната му за удара на урагана "Мелиса"

28 октомври 2025, 08:17
"Мелиса" се смята за най-мощната буря за годината, но макар подобни урагани да са нанасяли огромни разрушения през последните години, никой от тях не се доближава до най-смъртоносните урагани в историята.

Докато данните за броя на жертвите варират, следните бури обикновено се посочват сред най-смъртоносните урагани на всички времена:

  1. "Големият ураган" (The Great Hurricane) - обикновено се смята за най-смъртоносния в историята. Той удря Карибите, по-специално остров Барбадос, през октомври 1780 г. и, според изчисленията, отнема живота на поне 22 000 души.
  2. "Мич" (Mitch) - най-новият от четирите най-смъртоносни урагана. Той достига сушата в Централна Америка през 1998 г. и причинява смъртта на над 11 000 души.
  3. Ураганът Фифи-Орлен (Fifi-Orlene) - по-голямата част от жертвите на този ураган от 1974 г. са в Хондурас, където загиват над 8 000 души.
  4. "Големият ураган в Галвестън" (The Great Galveston Hurricane) - най-смъртоносният ураган в историята на САЩ, който достига сушата в района на Галвестън, щата Тексас, през 1900 г. и убива между 6 000 и 12 000 души.

За сравнение, още по-смъртоносни бури са връхлитали Тихия океан. Например циклонът "Бхола" (Bhola Cyclone) взема живота на до 500 000 души в Индия и Бангладеш през 1970 г. и често е определян като най-смъртоносната буря в историята.

Ураганът "Катрина", макар и по-нов, също влиза в списъка на най-смъртоносните. Той е най-скъпото природно бедствие в историята на САЩ и най-скъпият ураган в света, като отнема живота на около 1 400 души.

  • "Разрушителните ветрове могат да причинят пълен срив на сградите"

Националният център по ураганите на САЩ издаде предупреждение за жителите на Ямайка, тъй като ураганът "Мелиса" се насочва към острова в Карибите.

"Очакват се катастрофални внезапни наводнения и множество свлачища до вторник", се посочва в предупреждението.

"Разрушителните ветрове на бурята могат да доведат до пълен срив на сградите, особено в по-високите райони, което ще причини масови щети по инфраструктурата, продължителни прекъсвания на електрозахранването и комуникациите и изолирани общности."

В предупреждението се споменава и "животозастрашаващ приливен вълнов удар и разрушителни вълни", които се очакват по южното крайбрежие на Ямайка.

"Непредприемането на незабавни действия може да доведе до сериозни наранявания или значителна загуба на човешки живот", се казва още в съобщението.

Премиерът на Ямайка съобщи на пресконференция как се подготвя страната му за удара на урагана "Мелиса".

"Бях на колене в молитва", каза Андрю Холнес пред медиите, добавяйки, че е в контакт със световни лидери.

"Изглежда, че целият свят се моли за Ямайка", заяви той, цитиран от Sky News.

В отправено към жителите на острова предупреждение Холнес подчерта, че "няма инфраструктура в региона, която да може да издържи ураган от категория 5".

  • Ураганът "Мелиса" се насочва към Ямайка – ето какво се знае до момента

Ураганът от пета категория се приближава към Ямайка и се очаква да достигне сушата в следващите часове.

След като достигна скорост на ветровете до 175 мили в час (около 280 км/ч), бурята вече е най-мощната в света за тази година.

Според Националния център по ураганите на САЩ някои райони на Ямайка могат да бъдат залети от валежи до 1000 милиметра и да бъдат ударени от "животозастрашаващ приливен вълнов удар".

Макар точният момент на преминаване на окото на бурята да остава неясен заради променливата скорост на урагана, прогнозната карта показва очаквания му път над острова.

  • Какво знаем до момента за урагана "Мелиса"
  1. Трима души са загинали, а 13 са ранени по време на подготовката за пристигането на урагана, съобщиха властите в Ямайка;
  2. Националният център по ураганите на САЩ предупреди, че бурята може да предизвика "катастрофални внезапни наводнения и множество свлачища", както и "пълен срив на сгради";
  3. Ведомството допълни, че "непредприемането на незабавни действия може да доведе до сериозни наранявания или значителна загуба на човешки живот";
  4. След като достигне сушата в Ямайка, ураганът се очаква да продължи на север към източна Куба, а след това да премине през югоизточните или централните Бахамски острови;
  5. Военновъздушните сили на САЩ са извършили разузнавателни полети, навлизайки в окото на урагана, за да съберат ключови метеорологични данни.
Източник: Sky News    
