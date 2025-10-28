Свят

Развалят ли мигрантите "градския облик" на Германия?

Още като опозиционен политик Фридрих Мерц беше известен с острия си език

28 октомври 2025, 06:28
Развалят ли мигрантите "градския облик" на Германия?
Ф ридрих Мерц се почувства принуден да обясни, че хората с мигрантски произход са "неотменима част от нашия трудов пазар", след като преди намекна, че мигрантите създават "проблем в градския облик" на страната, съобщи Deutsche Welle.

Още като опозиционен политик Фридрих Мерц беше известен с острия си език. Но като канцлер това му навлича проблеми.

Тази седмица той се похвали, че правителството му е ограничило миграцията. И добави: "Но разбира се, този проблем все още съществува в градския облик и затова федералният министър на вътрешните работи работи над това да направи възможно провеждането на мащабни депортации."

Коментарът за "проблема в градския облик" предизвика остри реакции, а по време на посещение в Лондон Мерц за първи път конкретизира какво има предвид.

Мерц: Германия има нужда от миграция

От една страна, той подчерта, че Германия и в бъдеще ще има нужда от мигранти най-вече за пазара на труда. От друга - за първи път поясни какво точно го смущава в облика на германските градове: мигрантите без разрешение за траен престой и работа, които не се придържат към важащите в страната правила. Именно те определят донякъде обществения облик в градовете, каза Мерц. Това се отнася за гарите, метрото, някои паркове, цели квартали, "които създават големи проблеми на нашата полиция", цитира АРД неговите думи.

"Ще имаме нужда от миграцията и в бъдеще - това се отнася както за Германия, така и за всички държави от ЕС. Ще имаме нужда от мигрантите най-вече за нашите пазари на труда", посочи канцлерът. И днес хората с мигрантски произход са "неотменима част от нашия трудов пазар". "Ние не можем да се откажем от тях, независимо откъде произхождат, какъв е цветът на кожата им и няма значение дали живеят и работят в Германия едва от първо, второ, трето или четвърто поколение."

Петиция срещу изказванията на Мерц

На въпроса какво е имал предвид и дали ще се извини за изказването си, Мерц отговори: "Попитайте дъщерите си какво съм имал предвид".

Заради изказванията му над 120 000 души се подписаха в рамките на 24 часа под петиция под мотото "Ние сме дъщерите". "Ние сме дъщерите и няма да се поддадем на Вашия расизъм, г-н Мерц! Вие не говорите от наше име", казва инициаторката Сеси Леонард. "Имаме структурен проблем с насилието срещу жените - почти винаги в собствения им дом. Извършителите не са някакви си хора от "градския облик", а съпрузи, бащи или партньори." Отправеното изискване към канцлера е следното: "Превърнете защитата от домашно насилие в своя кауза и обявете най-накрая фемицидите за отделно престъпление."

"Чувствителността на хората се е повишила"

"Не мога да кажа, че става дума за специален или нов проблем", коментира пред АРД думите на канцлера криминологът Томас Близенер. Той подчертава, че трябва да се прави разлика между регистрираните от полицията престъпления и усещанията на населението. Страховете на населението в последните години последователно намаляват. "Това означава, че броят на тези, които изпитват силен страх от престъпността, намалява, но се увеличават другите страхове - например от поскъпване, от ръст на жизнените разходи, от високи наеми и от световни кризи. В сравнение с тях страхът от престъпността, включително от съпроводената с насилие престъпност, е намалял значително", отбелязва експертът.

Близенер, който е психолог по образование, обобщава, че макар регистрираните от полицията престъпления, свързани с насилие, да намаляват от години, хората стават все по-чувствителни по темата, което пък повишава склонността им да подават жалби. "Това може да е една от причините - или една от основните причини - за констатацията, че се наблюдават ръст на насилието и на съпроводените с насилие престъпления, макар престъпността като цяло по-скоро да спада."

"С насилието сред мигрантите наистина има проблем"

Криминологът споделя пред АРД и наблюденията си, че престъпността не е равномерно разпределена, а има определени групи, които проявяват по-голяма активност. "Това естествено са младите мъже, включително хора с мигрантски произход. Ние, криминолозите, не сме учудени - тъй като именно младите мъже с мигрантски произход са засегнати от някои от факторите или процесите, за които знаем, че насърчават престъпността."

Сред тези фактори е например израстването в проблемни квартали - където ред няма, а оръжие може да се набави лесно, наркотиците са по-достъпни и т.н. Експертът назовава и още един проблем - че някои от проблемите са "донесени" от мигрантите, ако те не отхвърлят изцяло насилието и при спорове непременно искат да наложат своята мъжественост.

"Това е съпроводено и от по-ниско доверие към институциите", посочва криминологът и дава поредния пример: при възникването на спор те не се обръщат към държавните органи или към полицията, а активират приятели, познати и членове на семейството, за да дадат отпор. Обобщението на Близенер гласи: "Някои неща са привнесени, някои се насърчават тук, което допринася за обстоятелството, че мигрантите могат да се окажат по-склонни да извършват престъпления."

Източник: Deutsche Welle    
