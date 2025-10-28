Любопитно

"Тя била измъчвана и убита заради вярата си"

На 28 октомври почитаме паметта на светци от различни епохи, вижте кой има имен ден

28 октомври 2025, 08:11
Ексклузивно: Полицаят на годината в Атланта – кой е българинът Мирослав Петков

Ексклузивно: Полицаят на годината в Атланта – кой е българинът Мирослав Петков
Лорън Санчес заслепи с мини рокля на вечеря с Джеф Безос (СНИМКИ)

Лорън Санчес заслепи с мини рокля на вечеря с Джеф Безос (СНИМКИ)
Мина от Big Brother: Бях злобна към Сияна! Съжалявам, но поведението ѝ е леко! (ВИДЕО)

Мина от Big Brother: Бях злобна към Сияна! Съжалявам, но поведението ѝ е леко! (ВИДЕО)

"Тръмп денс": Президентът на САЩ танцува на летището в Малайзия (ВИДЕО)
Гизем от „Игри на волята“: Има ли страх, значи съм на правилния път! (ВИДЕО)

Гизем от „Игри на волята“: Има ли страх, значи съм на правилния път! (ВИДЕО)
Сашка Васева: Гола, нахална и млада бях, сега съм одухотворена и смирена

Сашка Васева: Гола, нахална и млада бях, сега съм одухотворена и смирена
Наталия от „Игри на волята“: Нямам огледало вкъщи, нямам нужда да се видя, за да се чувствам добре (ВИДЕО)

Наталия от „Игри на волята“: Нямам огледало вкъщи, нямам нужда да се видя, за да се чувствам добре (ВИДЕО)
Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?

Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?

Н а 28 октомври почитаме паметта на светите мъченици Терентий, Неонила и децата им - Параскева Иконийска и на преподобния Стефан Саваит.

На този ден, както често се случва през годината, се почита паметта на повече светци от различни епохи. Защото светците на Църквата през 2000-годишния й живот са стотици хиляди.

Терентий, Неонила и децата им били християни и живеели в Сирия в средата на трети век, по времето на император Деций.

Семейството им било истинска "домашна църква" по израза на апостол Павел. Те спазвали Божиите заповеди и били за пример на останалите хора. А когато започнало масовото гонение, известно като "Дециево", двамата съпрузи, а след тях и децата им, отказали да се отрекат от вярата си. Макар да имали възможност да заминат и да се скрият, те заявили: "Нашето заминаване ще всее паника сред другите християни. А Църквата не се крепи на бегълци, но на подвижници и мъченици". Така цялото семейство безмилостно било убито с меч през 250 година. 

Параскева Иконийска (тя е различна от мъченицата Параскева Римлянка и преподобната Параскева Епиватска) била родена в края на трети век в град Икония, област Ликаония, Южна Мала Азия.

Родителите й били християни и кръстили дъщеря си така, защото била родена в петък (на гръцки "параскеви"), а петък е денят на Христовата изкупителна смърт. Параскева израснала като убедена християнка и помогнала на много хора да опознаят, и да приемат вярата в Спасителя Христос. Но по време на гоненията при император Диоклетиан тя била измъчвана и убита заради вярата си в Икония, в 303 г. 

В този ден почитаме и учения монах Стефан от лаврата на свети Сава (затова наречен Саваит) в Палестина.

Подвижническият му живот бил съчетан с голяма любов към богословието и забележително умение в свещената поезия. Съставил много богослужебни поетични текстове. Живял и като отшелник, той се упокоил в края на осми век.

На 28 октомври, според църковния календар, имен ден празнуват Параскева, Кева, Лъчезар, Лъчезара и производните им.

 

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
имен ден параскева 28 октомври празник
Последвайте ни
Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола

Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола

6,1 по Рихтер удари Турция: Няма данни за жертви, три сгради са рухнали

6,1 по Рихтер удари Турция: Няма данни за жертви, три сгради са рухнали

Силни ветрове връхлитат България: Бъдете внимателни във вторник

Силни ветрове връхлитат България: Бъдете внимателни във вторник

"Тя била измъчвана и убита заради вярата си"

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

carmarket.bg
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 10 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 13 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 11 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 14 часа

Виц на деня

– Какво искат жените? – Всичко. И то веднага. Но не точно това, което ти си мислиш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп: Харесвам Илон и винаги ще го харесвам

Тръмп: Харесвам Илон и винаги ще го харесвам

Свят Преди 18 минути

Тръмп заяви още, че технологичният милиардер е преживявал "лош момент

"Бях на колене, молейки се": Най-опустошителните урагани в историята

"Бях на колене, молейки се": Най-опустошителните урагани в историята

Свят Преди 39 минути

Премиерът на Ямайка съобщи на пресконференция как се подготвя страната му за удара на урагана "Мелиса"

Льокорню печели време, но с каква цел?

Льокорню печели време, но с каква цел?

Свят Преди 1 час

Френският премиер се отказа от своите правомощия с цената на безкрайни усложнения, макар че в арсенала си има още едно конституционно оръжие

Ердоган и Стармър подписаха договора за изтребителите Eurofighter Typhoon

Ердоган и Стармър подписаха договора за изтребителите Eurofighter Typhoon

Свят Преди 1 час

Сделката е на стойност 8 милиарда британски лири (9,2 милиарда евро)

ЕС затяга хватката: Ако не конфискувате руските активи, отворете собствените си портфейли

ЕС затяга хватката: Ако не конфискувате руските активи, отворете собствените си портфейли

Свят Преди 1 час

Идеята за съвместно европейско заемане на средства се отхвърля от повечето правителства в блока

Съдът решава да остави ли в ареста д-р Станимир Хасърджиев

Съдът решава да остави ли в ареста д-р Станимир Хасърджиев

България Преди 1 час

Той е задържан по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие

България и "Райнметал" подписват договора за изграждане на завод за барут и боеприпаси

България и "Райнметал" подписват договора за изграждане на завод за барут и боеприпаси

България Преди 1 час

Инвестицията е в размер на близо 1 млрд. лева

<p>На извънредно заседание: Депутатите обсъждат заплатите в здравеопазването</p>

На извънредно заседание: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването

България Преди 1 час

Темата предизвика напрежение между управляващите и опозицията през изминалата седмица

<p>&quot;Основната цел на Русия е Покровск&quot;</p>

Зеленски: Основната цел на Русия е Покровск

Свят Преди 2 часа

Украинският президент предупреди, че Киев планира да разшири ударите си с дронове и ракети в още руски области

Grokipedia на Мъск ще бори "зависимата" Wikipedia

Grokipedia на Мъск ще бори "зависимата" Wikipedia

Технологии Преди 2 часа

Новата онлайн енциклопедия ще е изцяло отворена за достъп

<p>Историята на първата котка, изстреляна в Космоса</p>

Фелисет: Историята на първата котка, изстреляна в Космоса

Любопитно Преди 2 часа

В снимки и спомени - как едно улично коте от Париж стана част от космическата надпревара

Развалят ли мигрантите "градския облик" на Германия?

Развалят ли мигрантите "градския облик" на Германия?

Свят Преди 2 часа

Още като опозиционен политик Фридрих Мерц беше известен с острия си език

ChatGPT, Copilot & сие: можем ли да им се доверим

ChatGPT, Copilot & сие: можем ли да им се доверим

Технологии Преди 2 часа

Проучването e установило, че в почти половината от всички отговори има по един много сериозен проблем

<p>Учен от Харвард&nbsp;шокира с твърдение: Междузвезден обект може да е извънземен кораб</p>

Учен от Харвард: 3I/ATLAS е извънземен апарат, който извършва контролирана маневра

Любопитно Преди 2 часа

От езическо светилище до християнски храм: Историята на Цари Мали град

От езическо светилище до християнски храм: Историята на Цари Мали град

Любопитно Преди 2 часа

Цари Мали град в 22 факта, които до някъде представят беглата картина на това какво е крепостта и каква история разказва тя

,

Рекордно търсене на автомобили преди еврото

България Преди 2 часа

За автомобил втора ръка клиенти дават между 10 000 и 15 000 лева

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg
1

Над 4 хиляди тръноопашати потапници край Бургас

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 28 октомври, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 28 октомври, вторник

Edna.bg

Магията на Шанде покори WINBET Гол на кръга

Gong.bg

Рио Фърдинанд: Аморим играе руска рулетка

Gong.bg

Огради от изкоп за метрото се откъснаха и удариха движеща се кола в София

Nova.bg

Бум на кражбите в моловете: Търговци отчитат 100% ръст на набезите само за година

Nova.bg