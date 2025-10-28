България

Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола

От „Метрополитен” заявиха, че тъй като при тях няма подаден сигнал, не могат да коментират случая

28 октомври 2025, 07:40
В одач на лек автомобил е преживял опасен инцидент в София. Докато шофирал по бул. „Владимир Вазов”, внезапно платна от ограда на изкопа за метрото излетели и се врязали в колата му.

Рангел Дойчинов разказа, че със съпругата му, която била негова спътничка, са преживели сериозен стрес.

От „Метрополитен” заявиха, че тъй като при тях няма подаден сигнал, не могат да коментират случая. Рангел обаче твърди, че им е звънял в неделя, но никой не му е отговорил. В колата му се забили две големи парчета ламарина.

„Опитах се да спра максимално бързо, но ламарините се забиха в предната част на колата – в бронята и решетката. Отбих движението максимално бързо. Имаше доста трафик и валеше, но нямаше вятър. Предполагам, че камионът, който мина преди нас, би бил някаква предпоставка за това неукрепените ламарини да се срутят”, разказа пред NOVA потърпевшият.

По негови думи, освен предната част на колата, радиаторите също са пробити и сега семейството остава без превозно средство, защото то е на лизинг, а часът за ремонт е чак през януари.

„Подадохме сигнал към 112, полицаите се отзоваха бързо и съставиха протокол. Наехме адвокат и ще заведем дело срещу „Метрополитен”, категоричен е Рангел.

А предпазните части от оградата все още са на пътя.

Източник: NOVA    
огради метро автомобил софия инцидент
