Технологии

ChatGPT, Copilot & сие: можем ли да им се доверим

Проучването e установило, че в почти половината от всички отговори има по един много сериозен проблем

28 октомври 2025, 06:27
ChatGPT, Copilot & сие: можем ли да им се доверим
Източник: БТА

Ч атботовете с изкуствен интелект изкривяват новините и често не могат да отделят фактите от мненията, показва проучване на 22 водещи международни обществени медии, съобщи Deutsche Welle.

Четири от най-често използваните системи с изкуствен интелект (ИИ) много често (в 45% от случаите) представят новините погрешно - независимо от езика или региона. Това показват резултатите от мащабно проучване на 22 международни медии, сред които и Дойче Веле. 

Журналисти от различни обществено-правни медии, след които британската БиБиСи, американската NPR и германската Дойче Веле, са оценили отговорите на четири от най-широко разпространените чатботове: ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini и Perplexity AI. Оценките са направени по критерии като точност, посочване на източник, контекст, качество на редакционните формулировки и способност за различаване на фактите от мненията.

Груби грешки

Проучването e установило, че в почти половината от всички отговори има по един много сериозен проблем, докато в 31 на сто от отговорите има тежки проблеми с посочването на източника, а в 20 процента - фактически грешки. Дойче веле например констатира, че в 53 процента от отговорите на чатбота има значителни проблеми, а в 29 на сто от случаите - специфични проблеми с точността.

Един пример за такава фактологична грешка: месец, след като Фридрих Мерц стана канцлер на Германия, AI асистенти са продължили да твърдят, че постът се заема от Олаф Шолц (предшественика на Мерц). Подобна грешка чатботове са допускали и със стария и новия генерален секретар на НАТО - Йенс Столтенберг и Марк Рюте.

Все по-голям проблем

Хората по света все по-често използват изкуствен интелект, за да стигнат до нужната им информация. По данни на Ройтерс, седем процента от потребителите на новини ги намират през чатботовете, а при младите под 25 години процентът е 15.

За инициаторите на проучването това е основание за загриженост. Техните разследвания показват еднозначно, че „пропуските не са единични случаи", както казва Жан Филип де Тендер от Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) , който е координатор на проучването. „Те са системни, трансгранични и многоезични и ние вярваме, че това застрашава общественото доверие. Ако хората не знаят на кого могат да вярват, в крайна сметка не се доверяват на никого и това може да навреди на демокрацията", казва той.

Най-голямото такова проучване дотук

Изследването на 22-те медии е най-големият проект от такъв характер до момента и разширява информацията от проучване на БиБиСи от февруари т.г. И то показва, че в над половината от всички проверени отговори на ИИ има сериозни пропуски. В новото изследване медии от 18 държави и много езикови групи са използвали същата методика при анализа на 3 000 отговора на ИИ.

Задаваните въпроси са били от най-често засяганите в новините, като например „Какво представлява сделката с украинските редкоземни метали?" или „Може ли Тръмп да се кандидатира за трети мандат?". След това журналистите са проверили отговорите на базата на собствената си експертиза и професионални източници, без да знаят кой точно чатбот ги е предоставил. В сравнение с проучването на БиБиСи отпреди осем месеца се забелязва известно подобрение, но все още се допускат много грешки.

Най-зле се справя чатботът на Гугъл Gemini: в 72 процента от отговорите има проблеми с посочването на източниците. В проучването на БиБиСи много неточности са установени и в отговорите на Copilot и Gemini.

Трябва да бъдат взети мерки

Медиите, участвали в проучването, настояват за приемането на национални правила.  за действие. От Европейския съюз за радио и телевизия обещават да окажат натиск върху ЕС и националните регулатори "за прилагането на съществуващите закони за информационен интегритет, дигитални услуги и медиен плурализъм". От организацията подчертават, че - в контекста на стремителното развитие на системите с изкуствен интелект - независимият надзор над тях в бъдеще трябва да има приоритет.

Междувременно ЕСРТ е инициирал, заедно с редица международни медии, кампанията "Facts In: Facts Out". Тя цели да убеди компаниите в областта на изкуствения интелект да поемат по-голяма отговорност по въпроса за разпространението на новини чрез техните продукти.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Изкуствен интелект Чатботове Изкривяване на новини Фактически грешки Медийно проучване Обществено доверие Точност на информацията Регулиране на ИИ Дезинформация Журналистика
Последвайте ни

По темата

Силни ветрове връхлитат България: Бъдете внимателни във вторник

Силни ветрове връхлитат България: Бъдете внимателни във вторник

6,1 по Рихтер удари Турция: Няма данни за жертви, три сгради са рухнали

6,1 по Рихтер удари Турция: Няма данни за жертви, три сгради са рухнали

България и

България и "Райнметал" подписват договора за изграждане на завод за барут и боеприпаси

Зеленски: Основната цел на Русия е Покровск

Зеленски: Основната цел на Русия е Покровск

Как да се отървете от бързите кредити

Как да се отървете от бързите кредити

pariteni.bg
Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

carmarket.bg
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 9 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 11 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 9 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 12 часа

Виц на деня

– Какво искат жените? – Всичко. И то веднага. Но не точно това, което ти си мислиш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

На извънредно заседание: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването

На извънредно заседание: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването

България Преди 27 минути

Темата предизвика напрежение между управляващите и опозицията през изминалата седмица

Grokipedia на Мъск ще бори "зависимата" Wikipedia

Grokipedia на Мъск ще бори "зависимата" Wikipedia

Технологии Преди 53 минути

Новата онлайн енциклопедия ще е изцяло отворена за достъп

От езическо светилище до християнски храм: Историята на Цари Мали град

От езическо светилище до християнски храм: Историята на Цари Мали град

Любопитно Преди 1 час

Цари Мали град в 22 факта, които до някъде представят беглата картина на това какво е крепостта и каква история разказва тя

,

Рекордно търсене на автомобили преди еврото

България Преди 1 час

За автомобил втора ръка клиенти дават между 10 000 и 15 000 лева

Американски бомбардировачи B-1B край Венецуела

Американски бомбардировачи B-1B край Венецуела

Свят Преди 7 часа

Бомбардировачите са излетели от база в Северна Дакота и са летели успоредно на брега

БСП поиска отмяна на плоския данък

БСП поиска отмяна на плоския данък

България Преди 10 часа

Те предлагат 11 мерки за реформа на данъчното и осигурителното законодателство

„Лукойл“ обяви продажба на международните си активи

„Лукойл“ обяви продажба на международните си активи

Свят Преди 11 часа

Започнало е разглеждането на оферти от потенциални купувачи

Елегантност, женственост, стил – небесносинята визия на кралица Рания, която всички обсъждат

Елегантност, женственост, стил – небесносинята визия на кралица Рания, която всички обсъждат

Любопитно Преди 11 часа

Кралицата на Йордания Рания откри втората редовна сесия на Хашемитския парламент със стил

Въздушна тревога в цяла Украйна, излетя МиГ-31К

Въздушна тревога в цяла Украйна, излетя МиГ-31К

Свят Преди 12 часа

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха това в Телеграм

Хвърлен предмет по GloRilla разгневи Джейми Фокс на партито му (ВИДЕО)

Хвърлен предмет по GloRilla разгневи Джейми Фокс на партито му (ВИДЕО)

Любопитно Преди 12 часа

Инцидентът се случи в петък по време на SKVLK Fest – ежегодно частно Хелоуин парти, организирано от 57-годишния актьор и неговата 17-годишна дъщеря Анелис

Путин: Всичко със Северна Корея върви по план

Путин: Всичко със Северна Корея върви по план

Свят Преди 12 часа

Путин прие Чхве в Кремъл, където ѝ предаде своите най-добри пожелания към Ким Чен-ун

Остри критики по време на Тристранния съвет

Остри критики по време на Тристранния съвет

България Преди 13 часа

Разглеждат се 4 законопроекта, които свързани с Кодекса на труда

Български ученици спечелиха четири медала по астрофизика

Български ученици спечелиха четири медала по астрофизика

Свят Преди 13 часа

Българският отбор спечели три сребърни и един бронзов медал.

В Беларус подготвят децата за война?

В Беларус подготвят децата за война?

Свят Преди 13 часа

Децата в Беларус прекарват повече от половината време в училище с теми като война, смърт, саможертва

Ексклузивно: Полицаят на годината в Атланта – кой е българинът Мирослав Петков

Ексклузивно: Полицаят на годината в Атланта – кой е българинът Мирослав Петков

Любопитно Преди 13 часа

В първото си интервю пред българска медия – "Телеграфно подкастът", той разказва за рекордната акция, довела до приза

Меган Маркъл сподели кадри с Хари и децата си от тиквена ферма (СНИМКИ)

Меган Маркъл сподели кадри с Хари и децата си от тиквена ферма (СНИМКИ)

Любопитно Преди 13 часа

Кадрите показаха и проблясъци от рижавите коси на принцеса Лилибет и принц Арчи, наследени от баща им,

Всичко от днес

От мрежата

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg
1

Над 4 хиляди тръноопашати потапници край Бургас

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 28 октомври, вторник

Edna.bg

Карфиол със сметана

Edna.bg

Григор Димитров излиза отново на корта

Gong.bg

SESAME Купа на България се завръща с вълнуващи битки

Gong.bg

Защо Тръмп постигна пробив в Газа, но нe успява с Путин за Украйна

Nova.bg

Извънредно заседание на парламента: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването

Nova.bg