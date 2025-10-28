Свят

Ердоган и Стармър подписаха договора за изтребителите Eurofighter Typhoon

Сделката е на стойност 8 милиарда британски лири (9,2 милиарда евро)

28 октомври 2025, 07:28
Източник: AP/БТА

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган и британският премиер Киър Стармър подписаха в Анкара декларация за сътрудничество за закупуване на 20 изтребителя „Юрофайтър Тайфун“ (Eurofighter Typhoon) от Турция. Церемонията по подписването бе излъчвана онлайн.

Киър Стармър призовава Запада да "парализира военната машина" на Путин

Сделката е на стойност 8 милиарда британски лири (9,2 милиарда евро), съобщиха от офиса на Стармър, информира Ройтерс.

Изтребителите „Юрофайтър“ се произвеждат от консорциум, в който участват Германия, Великобритания, Испания и Италия.

Първоначално Германия се противопостави на продажбата заради турската подкрепа за „Хамас“, която е призната за терористична групировка от Европейския съюз, но през юли вдигна своето вето.

На 30 октомври канцлерът на Германия Фридрих Мерц също пристига в Анкара и това ще бъде сред темите на срещите на високо равнище, информира Анадолската агенция.

Стармър оцени разговора на Зеленски с европейските лидери като продуктивен

За полагането на подписите под документа за закупуване на изтребителите „Юрофайтър“ Стармър беше посрещнат с държавни почести и 21 топовни салюта в Анкара. След церемонията британският премиер посети военния завод „ТУСАШ“. Там той се запозна отблизо с възможностите на изтребителя „КААН“, който е турско производство. Последваха срещата с Ердоган и церемонията по подписване на документа. Двамата лидери определиха деня като исторически и изразиха увереност, че този акт ще сближи още повече Турция и Великобритания.

„Днес наистина направихме една важна стъпка за стратегическото ни партньорство. В сърцето на това стои документът, който подписахме. Великобритания ще осигури на Турция 20 изтребителя „Юрофайтър“ и предпочита в бъдеще да осигури още повече", заяви британският премиер Киър Стармър. 

По думите му споразумението ще засили сигурността в рамките на НАТО, както и двустранното сътрудничество в областта на отбранителната индустрия, ще увеличи икономическия растеж в двете страни и ще осигури заетост на 20 хиляди души 

"През следващите години заедно турските военновъздушни сили ще засилим охраната на Източния фланг на НАТО в името на сигурността на всички", подчерта Стармър. 

„Гледам на този документ между два близки съюзника като на нов знак за стратегическото ни партньорство. Благодаря на господин Стармър за дейностите, които ръководи по време на процеса с консорциума „Юрофайтър“! Ценя градивното отношение и на другите държавни лидери от консорциума. Вярвам, че това открехва вратата и към други съвместни проекти в отбранителната индустрия с Обединеното кралство“, заяви Ердоган. 

Турският президент и британският премиер обсъдиха също така въпроси от регионален характер като ситуацията в Близкия изток и войната в Украйна. Стармър подчерта засилващата се роля на Турция в региона заради усилията на Анкара за осигуряване на мир и стабилност. 

„Може да се намираме в двата края на Европа, но сега сме две държави, които работят много по-отблизо една с друга. Като съюзници в НАТО работим за общата сигурност на Европа. Подкрепяме Украйна в рамките на „Коалицията на желаещите“, работим и за мир в Близкия изток. В този смисъл искам специално да подчертая ролята, която изиграхте за Газа и приложението на първия етап от мирния план“, заяви британският премиер.  

„Днес със скъпия ми приятел обсъдихме още веднъж ситуацията в Газа. От мое име и от името на нашия народ поздравявам още веднъж Великобритания в лицето на премиера Стармър за решението да признае Палестина. Гледаме на това решение като на смела стъпка по пътя на разрешаването на палестинския въпрос с признаването на две независими държави. Гледайки към наближаващата зима, е много важно хуманитарната помощ да достига до нуждаещите се в Газа. Вярвам, че с Обединеното кралство ще предприемем общи стъпки и по този въпрос“, каза турският президент. 

Ердоган изрази мнение, че израелското правителство трябва да бъде по-сдържано, за да се стигне до трайно прекратяване на огъня.

От изявлението стана ясно, че по отношение на войната в Украйна Ердоган и Стармър са се обединили около позицията, че тя трябва да приключи със справедлив мир, а по отношение на ситуацията в Сирия – че трайната стабилност може да бъде постигната с подкрепа за сирийското правителство. 

Русия ускорява подготовката за война с НАТО: „Фаза 0“ в действие, твърди ISW

Търговията, инвестициите и двустранните отношения бяха другият акцент по време на разговорите в Анкара. 

„Великобритания е сред най-големите ни партньори в търговията и инвестициите. Решени сме най-напред търговският обмен да достигне 30, а след това 40 милиарда долара, както и да засилим още повече икономическите ни отношения. Наред с преразглеждането на Споразумението ни за свободна търговия, съответните ни институции взеха и взимат всички мерки за това, заставаме и зад възможностите за общи инвестиции в трети страни. Поставяме си за цел нови партньорства в областта на енергетиката и отбранителната индустрия. Освен това сме много радостни, че много британски граждани виждат в Турция свой втори дом“, подчерта Ердоган. 

Турция и Великобритания се договориха също така за засилването на диалога между научните среди и специалистите в различни сектори. 

Стармър благодари на Ердоган за топлото посрещане и заяви, че ще бъде щастлив през следващата година отново да посети Анкара за срещата на върха в рамките на НАТО. 

Източник: Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали    
