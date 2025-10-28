Любопитно

Фелисет: Историята на първата котка, изстреляна в Космоса

В снимки и спомени - как едно улично коте от Париж стана част от космическата надпревара

28 октомври 2025, 06:28
Фелисет: Историята на първата котка, изстреляна в Космоса
Източник: iStock

П рез октомври 1963 г. малка черно-бяла котка от улиците на Париж е избрана да направи нещо, което нито едно коте не е правило преди нея. Името ѝ е Фелисет - и тя ще стане първата котка, изстреляна в Космоса.

С тегло едва два и половина килограма тя едва ли изглеждала като лице на авангардната наука. Но спокойният ѝ нрав и лекото ѝ тяло я превърнали в идеален кандидат за мисия, с която Франция щяла дръзко да влезе в космическата надпревара.

В продължение на 15 главозамайващи минути Фелисет се реела в небето на борда на френска ракета, изпитвайки безтегловност, преди да се върне благополучно на Земята.

Докато животни като кучето Лайка и шимпанзето Хам се превърнали в символи на епохата, историята на Фелисет потънала в забвение.

Днес нейното наследство се преоткрива благодарение на редки фотографии и нарастващото признание за уникалното ѝ място в историята.

  • Защо Франция избра котки за космическите полети

В началото на 60-те години съперничеството между Съединените щати и Съветския съюз превърнало изследването на Космоса в световен спектакъл.

Съветите вече били изпратили кучето Лайка в орбита през 1957 г., а американците последвали примера им с шимпанзето Хам през 1961 г.

Франция, от своя страна, дотогава била изстреляла само плъхове - постижение, което изглеждало скромно на фона на подвизите на двете свръхсили.

Френските учени осъзнавали, че им трябват тестови субекти, които могат да дадат по-точни данни за човешката физиология по време на космически полет.

Котките, вече добре проучени в областта на неврологичните и поведенческите изследвания, изглеждали идеалният избор. В търсене на нова посока изследователите от CERMA (Център за изследване и обучение по аеро-медицина) набавили 14 женски котки и започнали подготовката им за неизвестното.

Една от тях, обозначена само с кода "C 341", по-късно щяла да бъде запомнена с друго име - Фелисет.

  • Обучението на астрокотките

Програмата за обучение на френските котки-астронавти била строга и на моменти смущаваща. В мозъците на животните били хирургически имплантирани електроди, които позволявали на учените да следят неврологичната им активност.

В продължение на няколко месеца котките били подлагани на изолация, силен шум от симулирани ракетни стартирания и на въртене в центрофуга, която възпроизвеждала огромното ускорение при излитане.

Те преминавали и през специални упражнения:

  • стоене в ограничителни платна и
  • поставяне в контейнери, имитиращи условията в капсулата.

Тези изпитания били умален вариант на подготовката, през която преминавали хората астронавти по онова време.

Учените умишлено избягвали да дават имена на животните, за да не се привързват към тях, но това безпристрастие не продължило дълго.

Сред групата една черно-бяла котка се отличила с изключително спокойствие и издръжливост, качества, които ѝ осигурили място в мисията.

  • Изстрелването на Фелисет в Космоса

Към средата на октомври 1963 г. шест котки останали сред финалните кандидати. На 17 октомври изследователите избрали C 341 за основен астронавт, с друга котка като неин резервен вариант.

В 8:09 ч. сутринта на 18 октомври 1963 г. от площадка в Алжир излетяла ракета Véronique AGI 47, носеща Фелисет на суборбитална мисия.

Двигателят на ракетата работил 42 секунди, подлагайки я на почти десет пъти по-голямо ускорение от земното притегляне.

След отделянето от основната част на ракетата капсулата продължила нагоре до височина от 152 километра (94 мили), където котката изпитала около пет минути безтегловност.

По време на полета сензори измервали сърдечния ѝ ритъм, дишането и мозъчната активност чрез вътрешни и външни електроди, а микрофони в капсулата записвали звуците от нейното дишане.

Мисията продължила общо 13 минути, след което капсулата се спуснала с парашут и била успешно прибрана.

Въпреки всички рискове, Фелисет се завърнала жива, официално осигурявайки си място в историята на космическите полети.

  • Наследство и признание

Полетът на Фелисет отбелязал значителен етап за Франция, която току-що била създала третата в света гражданска космическа агенция след Съветския съюз и Съединените щати.

Нейната мисия помогнала да се издигне авторитетът на френските научни изследвания в Космоса, но славата ѝ никога не достигнала тази на другите животни-пионери.

Снимките, показващи електроди, имплантирани в черепа ѝ, както и надигащото се движение за защита на животните, вероятно допринесли за това историята ѝ да остане в сянка.

Въпреки това приносът ѝ не бил напълно забравен. Няколко държави, включително бивши френски колонии като Коморските острови, Чад и Нигер, по-късно издали пощенски марки с изображението на Фелисет, макар че много от тях погрешно я наричали "Феликс".

В продължение на десетилетия обаче нямало официален паметник в нейна чест. Това се променило през 2017 г., когато кампания за колективно финансиране, организирана от Матю Серж Гай, успешно събра средства за мемориал.

Британската скулпторка Джил Паркър създала бронзова статуя на Фелисет, която била открита през декември 2019 г. в Международния космически университет в Страсбург, Франция.

Източник: Rare Historical Photos    
Фелисет Първа котка в Космоса Космическа надпревара Франция Животни в Космоса Космически полети Астрокотка 1963 Суборбитален полет CERMA
Последвайте ни

По темата

Силни ветрове връхлитат България: Бъдете внимателни във вторник

Силни ветрове връхлитат България: Бъдете внимателни във вторник

6,1 по Рихтер удари Турция: Няма данни за жертви, три сгради са рухнали

6,1 по Рихтер удари Турция: Няма данни за жертви, три сгради са рухнали

България и

България и "Райнметал" подписват договора за изграждане на завод за барут и боеприпаси

Зеленски: Основната цел на Русия е Покровск

Зеленски: Основната цел на Русия е Покровск

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Какво да направите, ако ви ухапе куче

Какво да направите, ако ви ухапе куче

dogsandcats.bg
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 9 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 11 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 9 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 12 часа

Виц на деня

– Какво искат жените? – Всичко. И то веднага. Но не точно това, което ти си мислиш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

На извънредно заседание: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването

На извънредно заседание: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването

България Преди 26 минути

Темата предизвика напрежение между управляващите и опозицията през изминалата седмица

Grokipedia на Мъск ще бори "зависимата" Wikipedia

Grokipedia на Мъск ще бори "зависимата" Wikipedia

Технологии Преди 52 минути

Новата онлайн енциклопедия ще е изцяло отворена за достъп

,

Рекордно търсене на автомобили преди еврото

България Преди 59 минути

За автомобил втора ръка клиенти дават между 10 000 и 15 000 лева

Американски бомбардировачи B-1B край Венецуела

Американски бомбардировачи B-1B край Венецуела

Свят Преди 7 часа

Бомбардировачите са излетели от база в Северна Дакота и са летели успоредно на брега

БСП поиска отмяна на плоския данък

БСП поиска отмяна на плоския данък

България Преди 10 часа

Те предлагат 11 мерки за реформа на данъчното и осигурителното законодателство

„Лукойл“ обяви продажба на международните си активи

„Лукойл“ обяви продажба на международните си активи

Свят Преди 11 часа

Започнало е разглеждането на оферти от потенциални купувачи

Елегантност, женственост, стил – небесносинята визия на кралица Рания, която всички обсъждат

Елегантност, женственост, стил – небесносинята визия на кралица Рания, която всички обсъждат

Любопитно Преди 11 часа

Кралицата на Йордания Рания откри втората редовна сесия на Хашемитския парламент със стил

Въздушна тревога в цяла Украйна, излетя МиГ-31К

Въздушна тревога в цяла Украйна, излетя МиГ-31К

Свят Преди 12 часа

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха това в Телеграм

Хвърлен предмет по GloRilla разгневи Джейми Фокс на партито му (ВИДЕО)

Хвърлен предмет по GloRilla разгневи Джейми Фокс на партито му (ВИДЕО)

Любопитно Преди 12 часа

Инцидентът се случи в петък по време на SKVLK Fest – ежегодно частно Хелоуин парти, организирано от 57-годишния актьор и неговата 17-годишна дъщеря Анелис

Путин: Всичко със Северна Корея върви по план

Путин: Всичко със Северна Корея върви по план

Свят Преди 12 часа

Путин прие Чхве в Кремъл, където ѝ предаде своите най-добри пожелания към Ким Чен-ун

Остри критики по време на Тристранния съвет

Остри критики по време на Тристранния съвет

България Преди 13 часа

Разглеждат се 4 законопроекта, които свързани с Кодекса на труда

Български ученици спечелиха четири медала по астрофизика

Български ученици спечелиха четири медала по астрофизика

Свят Преди 13 часа

Българският отбор спечели три сребърни и един бронзов медал.

В Беларус подготвят децата за война?

В Беларус подготвят децата за война?

Свят Преди 13 часа

Децата в Беларус прекарват повече от половината време в училище с теми като война, смърт, саможертва

Ексклузивно: Полицаят на годината в Атланта – кой е българинът Мирослав Петков

Ексклузивно: Полицаят на годината в Атланта – кой е българинът Мирослав Петков

Любопитно Преди 13 часа

В първото си интервю пред българска медия – "Телеграфно подкастът", той разказва за рекордната акция, довела до приза

Меган Маркъл сподели кадри с Хари и децата си от тиквена ферма (СНИМКИ)

Меган Маркъл сподели кадри с Хари и децата си от тиквена ферма (СНИМКИ)

Любопитно Преди 13 часа

Кадрите показаха и проблясъци от рижавите коси на принцеса Лилибет и принц Арчи, наследени от баща им,

Новият флагман е за истинските приключенци

Новият флагман е за истинските приключенци

Технологии Преди 14 часа

Върховият смарт часовник на Huawei е готов за всякакви предизвикателства

Всичко от днес

От мрежата

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg
1

Над 4 хиляди тръноопашати потапници край Бургас

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 28 октомври, вторник

Edna.bg

Карфиол със сметана

Edna.bg

Григор Димитров излиза отново на корта

Gong.bg

SESAME Купа на България се завръща с вълнуващи битки

Gong.bg

Защо Тръмп постигна пробив в Газа, но нe успява с Путин за Украйна

Nova.bg

Извънредно заседание на парламента: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването

Nova.bg