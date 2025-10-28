Фелисет: Историята на първата котка, изстреляна в Космоса

П рез октомври 1963 г. малка черно-бяла котка от улиците на Париж е избрана да направи нещо, което нито едно коте не е правило преди нея. Името ѝ е Фелисет - и тя ще стане първата котка, изстреляна в Космоса.

С тегло едва два и половина килограма тя едва ли изглеждала като лице на авангардната наука. Но спокойният ѝ нрав и лекото ѝ тяло я превърнали в идеален кандидат за мисия, с която Франция щяла дръзко да влезе в космическата надпревара.

В продължение на 15 главозамайващи минути Фелисет се реела в небето на борда на френска ракета, изпитвайки безтегловност, преди да се върне благополучно на Земята.

Докато животни като кучето Лайка и шимпанзето Хам се превърнали в символи на епохата, историята на Фелисет потънала в забвение.

Днес нейното наследство се преоткрива благодарение на редки фотографии и нарастващото признание за уникалното ѝ място в историята.

Защо Франция избра котки за космическите полети

В началото на 60-те години съперничеството между Съединените щати и Съветския съюз превърнало изследването на Космоса в световен спектакъл.

Съветите вече били изпратили кучето Лайка в орбита през 1957 г., а американците последвали примера им с шимпанзето Хам през 1961 г.

Франция, от своя страна, дотогава била изстреляла само плъхове - постижение, което изглеждало скромно на фона на подвизите на двете свръхсили.

Френските учени осъзнавали, че им трябват тестови субекти, които могат да дадат по-точни данни за човешката физиология по време на космически полет.

Котките, вече добре проучени в областта на неврологичните и поведенческите изследвания, изглеждали идеалният избор. В търсене на нова посока изследователите от CERMA (Център за изследване и обучение по аеро-медицина) набавили 14 женски котки и започнали подготовката им за неизвестното.

Една от тях, обозначена само с кода "C 341", по-късно щяла да бъде запомнена с друго име - Фелисет.

Обучението на астрокотките

Програмата за обучение на френските котки-астронавти била строга и на моменти смущаваща. В мозъците на животните били хирургически имплантирани електроди, които позволявали на учените да следят неврологичната им активност.

В продължение на няколко месеца котките били подлагани на изолация, силен шум от симулирани ракетни стартирания и на въртене в центрофуга, която възпроизвеждала огромното ускорение при излитане.

Те преминавали и през специални упражнения:

стоене в ограничителни платна и

поставяне в контейнери, имитиращи условията в капсулата.

Тези изпитания били умален вариант на подготовката, през която преминавали хората астронавти по онова време.

Учените умишлено избягвали да дават имена на животните, за да не се привързват към тях, но това безпристрастие не продължило дълго.

Сред групата една черно-бяла котка се отличила с изключително спокойствие и издръжливост, качества, които ѝ осигурили място в мисията.

Изстрелването на Фелисет в Космоса

Към средата на октомври 1963 г. шест котки останали сред финалните кандидати. На 17 октомври изследователите избрали C 341 за основен астронавт, с друга котка като неин резервен вариант.

В 8:09 ч. сутринта на 18 октомври 1963 г. от площадка в Алжир излетяла ракета Véronique AGI 47, носеща Фелисет на суборбитална мисия.

Двигателят на ракетата работил 42 секунди, подлагайки я на почти десет пъти по-голямо ускорение от земното притегляне.

След отделянето от основната част на ракетата капсулата продължила нагоре до височина от 152 километра (94 мили), където котката изпитала около пет минути безтегловност.

По време на полета сензори измервали сърдечния ѝ ритъм, дишането и мозъчната активност чрез вътрешни и външни електроди, а микрофони в капсулата записвали звуците от нейното дишане.

Мисията продължила общо 13 минути, след което капсулата се спуснала с парашут и била успешно прибрана.

Въпреки всички рискове, Фелисет се завърнала жива, официално осигурявайки си място в историята на космическите полети.

Наследство и признание

Полетът на Фелисет отбелязал значителен етап за Франция, която току-що била създала третата в света гражданска космическа агенция след Съветския съюз и Съединените щати.

Нейната мисия помогнала да се издигне авторитетът на френските научни изследвания в Космоса, но славата ѝ никога не достигнала тази на другите животни-пионери.

Снимките, показващи електроди, имплантирани в черепа ѝ, както и надигащото се движение за защита на животните, вероятно допринесли за това историята ѝ да остане в сянка.

Въпреки това приносът ѝ не бил напълно забравен. Няколко държави, включително бивши френски колонии като Коморските острови, Чад и Нигер, по-късно издали пощенски марки с изображението на Фелисет, макар че много от тях погрешно я наричали "Феликс".

В продължение на десетилетия обаче нямало официален паметник в нейна чест. Това се променило през 2017 г., когато кампания за колективно финансиране, организирана от Матю Серж Гай, успешно събра средства за мемориал.

Британската скулпторка Джил Паркър създала бронзова статуя на Фелисет, която била открита през декември 2019 г. в Международния космически университет в Страсбург, Франция.