Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

С амолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия, съобщи датската летищна администрация.

Самолетът, на борда на който е пътувал само пилотът, изчезнал от радарите на 25 октомври, докато прелитал над острова Сермициак, северно от гренландската столица Нуук.

Малък самолет се разби в Канада, има загинали

„Тази сутрин мястото на катастрофата беше открито и, за съжаление, няма оцелели“, заявиха от летищната администрация.

Според гренландски медии, мястото на инцидента е било идентифицирано след като мъглата, задържала се през уикенда, се е разсеяла.

Топене на ледник в Алпите разкри останки от катастрофирал преди десетилетия самолет

„Самолетът беше открит на планината Сермициак, но на място, което в момента е недостъпно, което затруднява властите да предприемат допълнителни действия на този етап“, заяви Брайън Томсен от полицията на Гренландия.

Властите все още не са разкрили самоличността на жертвата.