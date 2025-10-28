Силни ветрове връхлитат България: Бъдете внимателни във вторник

П редупреждение за опасно време от първа степен – жълт код е обявен за почти цяла България за вторник (28 октомври), сочи справка в сайта на НИМХ. Кодът за опасно силен вятър е в сила за всички области, с изключение на две – Перник и Кюстендил.

При жълт код за вятър, от НИМХ предупреждават: „Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито“.

Прогнозата за вторник

През нощта след временно разкъсване и намаление на облачността, от северозапад отново ще се увеличи и на места в северозападните райони ще превали. Вятърът за кратко ще се ориентира от запад-югозапад и ще е слаб. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София – около 4 градуса.

Във вторник преди обяд облачността ще е значителна и на места от северозапад на югоизток ще превали дъжд. На повече места и повече по количество ще са валежите в Югозападна България, а почти без валежи ще се задържи в североизточните райони. След обяд от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София – около 11 градуса. Атмосферното налягане ще се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца.

Над планините

облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, над 1700 метра – от сняг. След обяд валежите ще спират и облачността от северозапад на югоизток ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7 градуса, а на 2000 метра – около 1 градус.

По Черноморието

В сутрешните часове по южното крайбрежие видимостта ще е намалена. През деня облачността ще е значителна и на отделни места по южното крайбрежие ще превали слабо. По-късно през деня облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 16-18 градуса. Температурата на морската вода е 17-19 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 56 мин. и залязва в 17 ч. и 25 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 29 мин. Луната в София изгрява в 13 ч. и 21 мин. и залязва в 22 ч. и 10 мин. Фаза на Луната: един ден преди първа четвърт.

През следващите дни

През нощта срещу сряда облачността ще намалее и в сряда и четвъртък ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне, сутрин на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, в отделни котловини – около нулата и ще има условия за слана. Дневните ще се повишат, в четвъртък максималните ще са между 16 и 21 градуса.