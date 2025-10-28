България

На извънредно заседание: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването

Темата предизвика напрежение между управляващите и опозицията през изминалата седмица

Обновена преди 5 минути / 28 октомври 2025, 06:58
Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола

Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола
Съдът решава да остави ли в ареста д-р Станимир Хасърджиев

Съдът решава да остави ли в ареста д-р Станимир Хасърджиев
България и

България и "Райнметал" подписват договора за изграждане на завод за барут и боеприпаси
Силни ветрове връхлитат България: Бъдете внимателни във вторник

Силни ветрове връхлитат България: Бъдете внимателни във вторник
Остри критики по време на Тристранния съвет

Остри критики по време на Тристранния съвет
Ето какво ще бъде времето през ноември

Ето какво ще бъде времето през ноември
Промениха обвинение срещу Благомир Коцев с по-леко

Промениха обвинение срещу Благомир Коцев с по-леко
Проф. Ива Христова предупреди: Вирусите вече циркулират активно

Проф. Ива Христова предупреди: Вирусите вече циркулират активно

П редседателят на Народното събрание Наталия Киселова свиква извънредно заседание на парламента във вторник от 13:00 часа, съобщиха от пресцентъра на законодателната институция.  

Единствената точка в дневния ред е гласуване на второ четене на промени в Закона за лечебните заведения. Става дума за общ законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения въз основа на приетите на първо гласуване на 25 юли 2025 г. три законопроекта на Цончо Ганев ("Възраждане") и група народни представители, на Асен Василев ("Продължаваме промяната-Демократична България") и група народни представители, и на Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Иван Ибришимов ("БСП-Обединена левица") и Андрей Чорбанов ("Има такъв народ"), допълват от парламента.

"Бъдеще в България": Млади лекари на протест – скандират "Стига лъжи!"

Извънредното заседание се свиква по инициатива на народни представители от опозиционни партии. От "Продължаваме промяната" съобщиха, че са събрали 57 подписа на депутати, при нужни 48, за да може парламентът да разгледа този вторник законопроектите за заплатите на младите лекари.

Миналата седмица на заседание на Комисията по здравеопазване в парламента председателят ѝ Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) съобщи, че нито един от предложените текстове в Закона за лечебните заведение няма да бъде подкрепен на второ четене. На коалиционен съвет е решено исканията на младите лекари като нива на възнаграждения да бъдат удовлетворени. Намерили сме бюджетни възможности как това да се случи, каза Ангелов. Вариантът, който сме намерили, не се съдържа в нито един от предложените три законопроекта. Нивата на плащане ще бъдат разписани в Закона за бюджета на Национална здравноосигурителна каса, допълни той. 

Приеха на първо четене три законопроекта, свързани със заплатите на младите лекари

По-рано през миналата седмица млади лекари отново протестираха с искане стартовата заплата на лекар без специалност да бъде 150% от средната работна заплата в страната, за увеличаване на заплащането за нощен труд и за допълнителна квалификация, както и прозрачност при зачисляването на специализации.

Източник: Теодора Цанева/БТА    
нс заседание заплати здравеопазване
Последвайте ни
Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола

Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола

6,1 по Рихтер удари Турция: Няма данни за жертви, три сгради са рухнали

6,1 по Рихтер удари Турция: Няма данни за жертви, три сгради са рухнали

Силни ветрове връхлитат България: Бъдете внимателни във вторник

Силни ветрове връхлитат България: Бъдете внимателни във вторник

"Тя била измъчвана и убита заради вярата си"

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

carmarket.bg
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 10 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 13 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 11 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 14 часа

Виц на деня

– Какво искат жените? – Всичко. И то веднага. Но не точно това, което ти си мислиш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Япония и САЩ отварят нова златна ера

Япония и САЩ отварят нова златна ера

Свят Преди 5 минути

Двамата лидери си стиснаха ръцете при входа на двореца Акасака

Тръмп: Харесвам Илон и винаги ще го харесвам

Тръмп: Харесвам Илон и винаги ще го харесвам

Свят Преди 18 минути

Тръмп заяви още, че технологичният милиардер е преживявал "лош момент

<p>Жаир Болсонаро обжалва присъдата си</p>

Жаир Болсонаро обжалва присъдата си за опит за държавен преврат

Свят Преди 52 минути

Той е под домашен арест от август

Президентът Румен Радев ще участва в международен форум в Рияд

Президентът Румен Радев ще участва в международен форум в Рияд

Свят Преди 1 час

Държавният глава ще проведе двустранни срещи на високо и най-високо политическо ниво

Льокорню печели време, но с каква цел?

Льокорню печели време, но с каква цел?

Свят Преди 1 час

Френският премиер се отказа от своите правомощия с цената на безкрайни усложнения, макар че в арсенала си има още едно конституционно оръжие

Ердоган и Стармър подписаха договора за изтребителите Eurofighter Typhoon

Ердоган и Стармър подписаха договора за изтребителите Eurofighter Typhoon

Свят Преди 1 час

Сделката е на стойност 8 милиарда британски лири (9,2 милиарда евро)

ЕС затяга хватката: Ако не конфискувате руските активи, отворете собствените си портфейли

ЕС затяга хватката: Ако не конфискувате руските активи, отворете собствените си портфейли

Свят Преди 1 час

Идеята за съвместно европейско заемане на средства се отхвърля от повечето правителства в блока

<p>&quot;Основната цел на Русия е Покровск&quot;</p>

Зеленски: Основната цел на Русия е Покровск

Свят Преди 2 часа

Украинският президент предупреди, че Киев планира да разшири ударите си с дронове и ракети в още руски области

Grokipedia на Мъск ще бори "зависимата" Wikipedia

Grokipedia на Мъск ще бори "зависимата" Wikipedia

Технологии Преди 2 часа

Новата онлайн енциклопедия ще е изцяло отворена за достъп

<p>Историята на първата котка, изстреляна в Космоса</p>

Фелисет: Историята на първата котка, изстреляна в Космоса

Любопитно Преди 2 часа

В снимки и спомени - как едно улично коте от Париж стана част от космическата надпревара

Развалят ли мигрантите "градския облик" на Германия?

Развалят ли мигрантите "градския облик" на Германия?

Свят Преди 2 часа

Още като опозиционен политик Фридрих Мерц беше известен с острия си език

ChatGPT, Copilot & сие: можем ли да им се доверим

ChatGPT, Copilot & сие: можем ли да им се доверим

Технологии Преди 2 часа

Проучването e установило, че в почти половината от всички отговори има по един много сериозен проблем

<p>Учен от Харвард&nbsp;шокира с твърдение: Междузвезден обект може да е извънземен кораб</p>

Учен от Харвард: 3I/ATLAS е извънземен апарат, който извършва контролирана маневра

Любопитно Преди 2 часа

От езическо светилище до християнски храм: Историята на Цари Мали град

От езическо светилище до християнски храм: Историята на Цари Мали град

Любопитно Преди 2 часа

Цари Мали град в 22 факта, които до някъде представят беглата картина на това какво е крепостта и каква история разказва тя

,

Рекордно търсене на автомобили преди еврото

България Преди 2 часа

За автомобил втора ръка клиенти дават между 10 000 и 15 000 лева

Американски бомбардировачи B-1B край Венецуела

Американски бомбардировачи B-1B край Венецуела

Свят Преди 9 часа

Бомбардировачите са излетели от база в Северна Дакота и са летели успоредно на брега

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg
1

Над 4 хиляди тръноопашати потапници край Бургас

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 28 октомври, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 28 октомври, вторник

Edna.bg

Магията на Шанде покори WINBET Гол на кръга

Gong.bg

Рио Фърдинанд: Аморим играе руска рулетка

Gong.bg

Огради от изкоп за метрото се откъснаха и удариха движеща се кола в София

Nova.bg

Бум на кражбите в моловете: Търговци отчитат 100% ръст на набезите само за година

Nova.bg