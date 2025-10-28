На извънредно заседание: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването

П редседателят на Народното събрание Наталия Киселова свиква извънредно заседание на парламента във вторник от 13:00 часа, съобщиха от пресцентъра на законодателната институция.

Единствената точка в дневния ред е гласуване на второ четене на промени в Закона за лечебните заведения. Става дума за общ законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения въз основа на приетите на първо гласуване на 25 юли 2025 г. три законопроекта на Цончо Ганев ("Възраждане") и група народни представители, на Асен Василев ("Продължаваме промяната-Демократична България") и група народни представители, и на Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Иван Ибришимов ("БСП-Обединена левица") и Андрей Чорбанов ("Има такъв народ"), допълват от парламента.

Извънредното заседание се свиква по инициатива на народни представители от опозиционни партии. От "Продължаваме промяната" съобщиха, че са събрали 57 подписа на депутати, при нужни 48, за да може парламентът да разгледа този вторник законопроектите за заплатите на младите лекари.

Миналата седмица на заседание на Комисията по здравеопазване в парламента председателят ѝ Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) съобщи, че нито един от предложените текстове в Закона за лечебните заведение няма да бъде подкрепен на второ четене. На коалиционен съвет е решено исканията на младите лекари като нива на възнаграждения да бъдат удовлетворени. Намерили сме бюджетни възможности как това да се случи, каза Ангелов. Вариантът, който сме намерили, не се съдържа в нито един от предложените три законопроекта. Нивата на плащане ще бъдат разписани в Закона за бюджета на Национална здравноосигурителна каса, допълни той.

По-рано през миналата седмица млади лекари отново протестираха с искане стартовата заплата на лекар без специалност да бъде 150% от средната работна заплата в страната, за увеличаване на заплащането за нощен труд и за допълнителна квалификация, както и прозрачност при зачисляването на специализации.