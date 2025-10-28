Свят

Япония и САЩ отварят нова "златна ера"

Двамата лидери си стиснаха ръцете при входа на двореца Акасака

28 октомври 2025, 08:51

А мериканският президент Доналд Тръмп се срещна в Токио с японската премиерка Санае Такаичи, очаква се двамата да обсъдят въпроси, свързани с търговията и отбраната, предаде Франс прес.

Двамата лидери си стиснаха ръцете при входа на двореца Акасака преди срещата, която се очаква да продължи 45 минути.  Такаичи благодари на Доналд Тръмп за "дългогодишното приятелство" с бившия премиер Шинзо Абе, който е и неин бивш ментор.

"Бях много впечатлена и вдъхновена от вас", заяви новата премиерка на Япония.

От своя страна Тръмп я увери, че Вашингтон е съюзник "на най-високо ниво" на Токио. Това се случи в момент, в който САЩ изискват от архипелага да увеличи разходите си за отбрана.

"Винаги съм изпитвал голяма любов и дълбок респект към Япония. Искам да ви уверя, че това ще бъде привилегирована връзка. Ние сме съюзник на най-високо ниво", подчерта Тръмп.

Такаичи от своя страна заяви, че иска да отвори “нова златна ера" в японско-американските отношения, докато Токио се изправя пред нарастващата военна мощ на съседен Китай, отбелязва АФП.

Заедно със САЩ Япония е готова да допринесе за глобалния мир и стабилност, подчерта още Такаичи, цитирана от ДПА.

Тръмп похвали премиерката, която е на власт от седмица, за незабавните ѝ мерки за укрепване на военния потенциал на Япония. "Получихме вашите поръчки за голямо количество ново военно оборудване", отбеляза президентът на САЩ.

Миналата седмица Такаичи обяви планове за увеличаване на японския бюджет за отбрана до 2% от брутния вътрешен продукт (БВП) до март, две години по-рано от планираното. Тя описа съюза за сигурност със САЩ като "крайъгълен камък" на политиката на Япония във външните работи и сигурността.

На срещата САЩ и Япония подписаха  рамково споразумение за гарантиране на доставките си на редкоземни елементи и критични минерали, в момент, в който Китай въвежда драстични ограничения върху износа на тези важни материали, отбелязва АФП.

Документът, публикуван от Белия дом и подписан в Токио от американския президент Доналд Тръмп и японската премиерка Санае Такаичи, предвижда засилено сътрудничество и мобилизиране на капитали за подкрепа на минното дело и преработката в двете страни, като определя редица проекти, които да бъдат подкрепени с приоритет.

Токио и Вашингтон се ангажират по-специално да "идентифицират съвместно" проекти, които да запълнят "пропуските" в своите вериги за доставки – "включително производни продукти като магнити, батерии, катализатори". Мерки, приети в рамките на шест месеца, ще подкрепят финансово приоритетни проекти, се посочва в текста, публикуван от Белия дом.

Като инструменти ще се използват "механизми за финансова подкрепа, търговски мерки, ако е необходимо, и системи за складиране".

"Участниците възнамеряват да мобилизират подкрепата на правителствата и частния сектор (...) чрез субсидии, гаранции, заеми или собствени (...) регулаторни облекчения", добавя споразумението.

Неотдавна Китай обяви нови контролни мерки върху износа на технологии, свързани с тези редки земни елементи, за голямо разочарование на САЩ, Япония и Европа. Пекин осигурява над 60% от добива на редкоземни елементи, и 92% от тяхното рафинирано производство в световен мащаб. Тези материали са от съществено значение за цифровите технологии, автомобилната промишленост, енергетиката и оръжейната промишленост.

Такаичи е заявила, че иска да номинира американския президент за Нобелова награда за мир, според говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Франс прес и Ройтерс.

"За толкова кратко време светът започна да се радва на повече мир", заяви Такаичи пред медиите. "Аз самата бях много впечатлена и вдъхновена от вас, г-н президент", добави премиерката.

Започнала още по време на първия му мандат, обсесията на Доналд Тръмп за Нобеловата награда за мир само се засили след завръщането му на власт през януари. Той твърди, че е сложил край на няколко конфликта по света, но експертите омаловажават ролята му, отбелязва АФП.

Тръмп се срещна в Токио със семействата на японци, отвлечени от Северна Корея през 70-те и 80-те години на миналия век – въпрос, който от десетилетия затруднява отношенията между Япония и Пхенян.

"Те търсят от толкова много години" близките си, САЩ "ги подкрепят напълно", заяви Тръмп. 

"Ще обсъдим въпроса, винаги го имаме предвид", добави той.

През 2002 г. Северна Корея призна, че през 70-те и 80-те години на миналия век е изпратила агенти да отвлекат 13 японци, за да обучат шпионите си на японски език и култура. Но Япония е регистрирала официално 17 случая и смята, че броят на отвлечените ѝ граждани е много по-голям. От над 20 години японското правителство обещава да направи всичко възможно, за да ги върне в родината им.

През 2002 г. Пхенян освободи пет от отвлечените, но заяви, че всички останали са мъртви.

Бившият японски лидер Шиндзо Абе, политически ментор на Такаичи, беше направил този въпрос свой приоритет, припомня АФП.

"В основата на този въпрос за отвличанията не стои само нарушение на националния суверенитет, но трябва да помним, че става въпрос за човешки животи", заяви Такаичи миналата седмица по време на среща с семействата.

Тръмп многократно е изтъквал добрите си отношения с севернокорейския лидер Ким Чен-ун, въпреки че преговорите за денуклеаризация се провалиха през 2019 г., и е изразил желанието си да поднови дипломатическите отношения с Северна Корея, отбелязва Киодо. Нито Вашингтон, нито Токио имат дипломатически отношения с Пхенян.

Преди срещата със семействата Тръмп се срещна с Такаичи и двамата подписаха важно търговско споразумение.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
