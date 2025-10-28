Свят

Фон дер Лайен: Това е хибридна заплаха

Председателят на ЕК заяви, че Европа изразява пълна солидарност с Литва на фона на продължаващите нарушения на въздушното ѝ пространство от балони, пренасящи хелий

28 октомври 2025, 08:53
Фон дер Лайен: Това е хибридна заплаха
Източник: AP/БТА

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европа изразява пълна солидарност с Литва на фона на продължаващите нарушения на въздушното ѝ пространство от балони, пренасящи хелий, съобщи Ройтерс.

"Това е провокация. Наричаме я с истинското ѝ име - хибридна заплаха. Няма да я толерираме", написа тя в платформата X, като добави, че  балоните са още една причина да бъдат ускорени водещите инициативи на Европейския съюз "Наблюдение по източния фланг" и "Европейска стена срещу дронове".

Литва обмисля активиране на Член 4 на НАТО заради балоните от Беларус

Премиерът на Литва Инга Ругиниене заяви по-рано, че страната ѝ ще започне да сваля идващите от Беларус балони с хелий на контрабандисти, които пресичат границата от Беларус и които многократно прекъсваха въздушния трафик на балтийската държава.

Балони от Беларус отново затвориха за часове летището във Вилнюс

Случаят с балоните между Литва и Беларус е част от по-широкото напрежение между двете страни, което се изостри след 2021 г. Литва, член на Европейския съюз и НАТО, обвинява беларуските власти, че използват различни „хибридни методи“ за натиск върху страната — включително насочване на нелегални мигранти към границата, кибератаки и, по-скоро, изпращане на безпилотни обекти и балони през въздушното пространство.

Според литовските власти балоните, пълни с хелий, често се използват за пренасяне на контрабандни стоки или за събиране на информация, като част от тях навлизат дълбоко в територията на страната. Подобни инциденти са регистрирани и от Полша и Латвия, които също споделят граница с Беларус.

Беларус от своя страна отрича обвиненията и твърди, че става дума за отделни случаи без участие на държавата. Въпреки това, балтийските страни разглеждат тези действия като част от „хибридна война“, насочена към дестабилизиране на региона и подкопаване на сигурността на източния фланг на ЕС и НАТО.

Източник: БТА/Елена Инджева    
литва фон дер лайен беларус балони ес
