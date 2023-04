Учени откриха едни от най-древните вкаменелости

И зследователи вече са открили доказателства за съществуването на древно гигантско земноводно, което е съществувало преди времето на динозаврите, преди повече от 250 милиона години. Новите вкаменелости са открити в палеоповърхността Дейв Грийн, в провинция Квазулу-Натал в Южна Африка.

Те са намерени в скална повърхност и дават огромна представа за едно древно същество, което е изглеждало много подобно на крокодилите.

Доказателствата са под формата на вкаменени отпечатъци от крака, които показват, че гигантското същество, отговорно за отпечатъците, е плувало подобно на днешните крокодили. Древното гигантско земноводно обаче е съществувало приблизително 50 милиона години преди еволюцията на крокодила - казват изследователите в изявление.

Според новото изследване на откритието ринесухидните темноспондили - чиито скелетни останки сме откривали в миналото - са съществували през късния пермски период. Тези двуметрови древни гигантски земноводни са имали тела, подобни на тези на крокодили или масивни саламандри.

Proof of an ancient giant amphibian that predates the time of the dinosaurs, that existed over 250 million years ago, in the KwaZulu-Natal Province of South Africa.



The giant creature responsible for the footprints used to swim like crocodiles do today. https://t.co/Et1E2kPmBs